Антимонопольний комітет оштрафував пов’язані з будівництвом "Північного потоку-2" компанії на 47 мільйонів

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував на 47,39 млн грн компанії ТОВ "Альянс холдинг" та ТОВ "Енжі енерджи менеджмент Юкрейн", які пов’язані з учасниками проєкту Nord Stream 2.

Відповідне рішення Тимчасова адміністративна колегія АМКУ ухвалила 24 листопада, повідомляє пресслужба Комітету.

Зокрема, за неподання інформації на вимогу державного уповноваженого АМКУ на ТОВ "Альянс холдинг" накладено штраф у розмірі 43,45 млн грн – це найбільший штраф, який накладався комітетом за цим видом порушення. Водночас ТОВ "Енжі енерджи менеджмент Юкрейн" за неподання інформації комітету оштрафовано на 3,94 млн грн.

Крім цього, триває розгляд справи проти ТОВ "БАСФ Т.О.В.", яке теж не подало інформацію на вимогу державного уповноваженого АМКУ.

В АМКУ нагадали, що у вересні 2021 року регулятор розпочав дослідження дій іноземних компаній, які укладали угоди про фінансування проєкту Nord Stream 2 та розподілу повноважень між його учасниками.

Йдеться про ПАТ "Газпром", Uniper Gas Transportation & Finance B.V., Engie Energy Management Holding Switzerland AG, OMV Gas Marketing Trading & Finance B.V., Shell Exploration and Production (LXXI) B.V. та Wintershall Nederland Transport and Trading B.V.

"Зазначені вище дії можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції. Вчинення узгоджених дій, передбачених статтею 10 Закону, забороняється до отримання дозволу органів АМКУ або Кабінету міністрів. Зазначені компанії ж за відповідним дозволом на узгоджені дії до Комітету не звертались", – зазначається у повідомленні.

Під час дослідження комітет встановив три пов’язані відносинами контролю з цими компаніями суб’єкти господарювання, що працюють в Україні: ТОВ "Енжі енерджи менеджмент Юкрейн", ТОВ "Альянс холдинг" та ТОВ "БАСФ Т.О.В.".

АМКУ зауважує, що ці компанії не є безпосередніми учасниками проєкту Nord Stream 2. Водночас згідно з законом "Про захист економічної конкуренції", суб’єкти господарювання, пов’язані відносинами контролю повинні обмінюватися між собою інформацією та вживати заходів для запобігання порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно трьом компаніям, що працюють в Україні АМКУ надіслав вимоги про надання інформації, яка підтверджує або спростовує факт укладення іноземними компаніями угод. Також вимагалося надати пояснення необхідності отримання дозволів органів комітету на зазначені дії.

Однак жоден із відповідачів не виконав вимоги АМКУ. Неподання інформації на вимогу комітету не дало можливості встановити, чи повинні були згадані компанії отримувати дозвіл на зазначені узгоджені дії, тож наразі неможливо встановити наявність чи відсутність в їхніх діях порушення відповідного законодавства.

Як повідомлялося, у жовтні 2020 року Польський антимонопольний регулятор UOKiK наклав штраф у розмірі понад 29 млрд злотих ($7,6 млрд на той час) на "Газпром" і понад 234 млн злотих ($61,44 млн) на решту 5 компаній, які брали участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2", за реалізацію проєкту без отримання обов’язкового схвалення.

Своїм рішенням UOKiK фактично заблокував створення спільного підприємства для будівництва "Північного потоку-2", як у випадку з будівництвом "Північного потоку-1". У результаті газопровід будувала 100% дочірня компанія "Газпрому" Nord Stream 2 AG, а європейські партнери фінансували проєкт як кредитори.

Однак у листопаді 2022 року Польський суд з питань конкуренції та захисту прав споживачів скасував рішення UOKiK про накладення штрафів на "Газпром" та на п’ять компаній, які брали участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".