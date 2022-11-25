Голова "Укрзалізниці" назвав рекордними запізнення поїздів через блекаут і російські обстріли

Блекаут в енергосистемі України, спричинений масованим російським ракетним обстрілом об’єктів енергетики 23 листопада, призвів до рекордних затримок у русі пасажирських поїздів.

Про це голова правління "Укрзалізниці" Олександр Камишін написав у Telegram.

"Вчора (24 листопада, – ред.) був найгірший день по виконанню графіка руху пасажирських поїздів за всю історію моїх спостережень. Тільки 37% поїздів доїхали вчасно. Я прошу вибачення у наших пасажирів, зустрічаючих їх близьких, та всіх тих, кому наші затримки доставили незручності", – написав голова компанії.

Водночас він наголосив, що жодного потяга дальнього слідування не було скасовано, хоча деякі з них прибули з великими затримками. Наприклад, поїзд Краматорськ-Київ затримали майже на 16 годин.

За словами Камишіна, "Укрзалізниця" планує відновити рух поїздів за графіком із наступного тижня.

Як повідомлялося, 23 листопада всі блоки Рівненської (чотири сумарної потужністю 2835 МВт), Південноукраїнської (три сумарної потужності 3000 МВт) і Хмельницької АЕС (два сумарної потужності 2000 МВт) вперше в історії були відключені через зниження частоти в енергосистемі України внаслідок масованих російських ракетних обстрілів.

Попередня російська ракетна атака 15 листопада призвела до відключення від енергосистеми двох блоків ХАЕС та одного блоку РАЕС.

ЗАЕС має шість блоків по 1000 МВт, проте станцію було повністю зупинено на початку вересня.