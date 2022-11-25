Прокуратура провела обшук у Податковій службі у справі про відшкодування ПДВ, – нардеп Железняк

У Державній податковій службі було 23 листопада за погодженням одного із заступників генпрокурора відбувся обшук.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Підставою для проведення обшуку стало рішення про виплату бюджетного відшкодування понад 200 компаніям у травні 2022 року на основі камеральних перевірок", – написав депутат.

Він зауважив, що відновлення повернення ПДВ у травні схвалила Верховна Рада.

"Претензія, як видно із ухвали про обшук полягає в тому, що ДПС не повинна була виплачувати швидко відшкодування по білому ПДВ в межах камеральних перевірок. Треба було відправити на документальні", – уточнив Железняк.

Водночас він вислови сумнів у необхідності проводити документальні перевірки для повернення ПДВ, оскільки вони займають більше часу.

Депутат додав, що в ухвалі фігурують компанії "АрселоМіттал", ДП "Антонов", "Кернел", "Нібулон", "Азовсталь" та багато інших.

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня повідомили колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

За рішенням суду, Насіров залишається під вартою у СІЗО до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн.