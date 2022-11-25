БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Прокуратура провела обшук у Податковій службі у справі про відшкодування ПДВ, – нардеп Железняк

налоговая

У Державній податковій службі було 23 листопада за погодженням одного із заступників генпрокурора відбувся обшук.

Про це народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету ВР з питань податкової та митної політики Ярослав Железняк повідомив у Telegram.

"Підставою для проведення обшуку стало рішення про виплату бюджетного відшкодування понад 200 компаніям у травні 2022 року на основі камеральних перевірок", – написав депутат.

Він зауважив, що відновлення повернення ПДВ у травні схвалила Верховна Рада.

"Претензія, як видно із ухвали про обшук полягає в тому, що ДПС не повинна була виплачувати швидко відшкодування по білому ПДВ в межах камеральних перевірок. Треба було відправити на документальні", – уточнив Железняк.

Водночас він вислови сумнів у необхідності проводити документальні перевірки для повернення ПДВ, оскільки вони займають більше часу.

Депутат додав, що в ухвалі фігурують компанії "АрселоМіттал", ДП "Антонов", "Кернел", "Нібулон", "Азовсталь" та багато інших.

Читайте також: ДБР знову проводить обшуки на підприємствах Жеваго, розслідують колаборацію з ворогом, – ЗМІ

Нагадаємо, співробітники НАБУ та САП 17 жовтня повідомили колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову та його колишньому раднику про підозру в одержанні $5,5 млн та понад 21 млн євро неправомірної вигоди за відшкодування ПДВ компаніям аграрного холдингу Олега Бахматюка. На момент злочину ця сума становила еквівалент 722 млн грн.

За версією слідства, за ці кошти Насіров допоміг компаніям Бахматюка у прискореному режимі отримати відшкодування ПДВ. В той час як інші компанії, маючи аналогічні підстави для відшкодування, не отримували його тривалий час.

За рішенням суду, Насіров залишається під вартою у СІЗО до 17 грудня з альтернативою внесення застави у розмірі 523 млн грн. 

+2
Були б при владі притомні керівники давно на...ер скасували ПДВ - самий корумпований податок якого держава повертає 150 лярдів, уявіть масштаби корупції!!! Міха щось там напочатку пнувся то запхнули його разом радою реформ за хмари))).
P.S. Встановили б для всіх один податок 5% від обороту бюджет відразу в 3 рази виріс би, а так податки платять лише лохі.
25.11.2022 16:30 Відповісти
+1
Мабуть, привладних Стефанчука-Зеленського, дивним чином, такий стан влаштовує впродовж 3.5 років‼️❤️🤷‍♂️⚔️🇺🇦😡🤔🙉🙊🙈👏💸
25.11.2022 16:48 Відповісти
25.11.2022 16:30 Відповісти
25.11.2022 16:48 Відповісти
Та не від обороту а від ПРИБУТКУ!
Чи ви різниці не бачите, де ви освіту отримували?
Ви 6 лять хоч голову включайте іноді...
25.11.2022 18:13 Відповісти
Ти про що??? яка освіта? я сказав про своє бачення сплати податку саме від обороту, а не від прибутку. Тому що від обороту ти будеш сплачувати податок без намахалово (зайшла на рахунок умовно тисяча -5 грн держава забрала) а від прибутку то його в деяких організаціях ніколи немає!
показати весь коментар
25.11.2022 22:02 Відповісти
Попервах розберіться що таке оборотні кошти а потім щось будете писати. Ніде і ніхто у нормальних країнах не платить податки з оборотних коштів бо це пограбування, це відкладена неминуча смерть для любого виробника та підприємства!
Це тільки жиди або знахабніле ненажерливе падло могло придумати таку схему - сплата податків, з оборотних коштів.
26.11.2022 09:22 Відповісти
Податок з обігу - це основний вид непрямих податків і форма мобілізації доходів у бюджет. Він включається до ціни на товари та послу й повністю перекладається на споживача. Податку з обігу належить провідне місце серед непрямих податків у США та Канаді. Це так лікбез))
26.11.2022 16:40 Відповісти
Да что ты несешь? Вот пример для особо одаренных:
1. фирма купила авто как базу за 80 тыс.
2. Установила допы, скажем под пожарную специализацию и продала за 100 тыс.
3. На счет пришли 100 тыс от продажи
И сколько же составят эти 5% от обиговых кошт?
Сам сосчитаешь? А составят они 5 тыс. + в этих 20 тыс. сидят комплектующие, зарплата и все сопутствующие.
Только сад0миты могут предложить такой вариант налогообложения. Ты наверное из этой хитро сделанной нации иудеев? Желаю тебе всю жизнь под таким налогом работать.
Во всех нормальных странах налогообложение работает по другому принципу - налоги рассчитываются из чистой прибыли и не нужно нам здесь гадить в уши...
26.11.2022 22:06 Відповісти
на цій докторській дисертації THE END!!!
26.11.2022 22:15 Відповісти
не можу стриматись запитати: скільки ти заплатиш ПДВ з операції яку ти привів вище???
26.11.2022 22:21 Відповісти
Та й вірно що з іудеєм патякати... Гидота є гидота...
26.11.2022 22:25 Відповісти
https://www.stopcor.org/ukr/section-ekonomika/news-nagriv-zsu-na-17-mlrd-stolichnogo-biznesmena-petrenka-mozhut-vidmazati-u-sudi-25-11-2022.html"Нагрів" ЗСУ на 1,7 млрд: столичного бізнесмена Петренка можуть "відмазати" у суді
Мабуть привладним, нарешті, пора і за опозажопників - крадіїв спитати у тих міністрів, де вони крадуть млрд під час ВІЙНИ В УКРАЇНІ ‼️⚔️❤️❤️🇺🇦😡🤔🤬😠💸💵🤷‍♂️🤷‍♂️🇨🇦🇪🇺🇦🇿🇯🇵🇳🇴🇬🇧🇹🇷🇪🇪🇸🇪🇫🇮🇺🇸🇨🇿🇮🇩🇱🇹🐵🙈🙉🙊‼️
25.11.2022 16:46 Відповісти
Із року в рік все одні і ті ж ахметов як завжди в перших рядах
25.11.2022 17:51 Відповісти
Підприємці 3-ї групи як платять? Заберіть ліміт в 3 млн і на 3-тю групу всі фірми перейдуть. Я так розумію , що ви до бізнесу маєте таке відношення як я до астрономії)
26.11.2022 16:27 Відповісти
ПДВ порахуй проффесор?
26.11.2022 22:26 Відповісти

