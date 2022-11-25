Україна отримає сотні генераторів від Франції, Німеччини, Чехії, США та Південної Кореї (оновлено)

Щоб допомогти українцям вистояти в умовах російських атак на об’єкти енергетичної інфраструктури Франція відправляє до України 100 потужних генераторів.

Про це міністр закордонних справ Франції Катрін Колона повідомила у Twitter.

"Щоб допомогти населенню України вистояти, Франція відправляє в Україну 100 французьких потужних генераторів, у той час як Росія хоче зробити зиму зброєю війни", – написала вона.

Своєю чергою посол США в Україні Бріджіт Брінк оголосила, що Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) також передасть Україні 80 генераторів.

"У той час, як Росія намагається відключити світло, USAID Ukraine надає 80 генераторів, щоб підтримувати електропостачання. Ця допомога є лише частиною відповіді США на жорстокі та постійні атаки Росії на критичну інфраструктуру України, ми продовжуємо стояти з Україною", – написала Брінк у Twitter.

Крім того, Прага відправить Києву та Миколаєву сотні обігрівачів, агрегати та медичне обладнання на 22 млн крон.

"Надсилаємо з Праги пакет допомоги жертвам українського геноциду з боку Росії: 626 обігрівачів (400 для Києва, 226 для Миколаєва), 18 агрегатів (10 для Києва, 8 для Миколаєва). Плюс медичне обладнання на 22 млн крон для Центру громадського здоров'я при Міністерстві охорони здоров'я України", – написав мер Праги Зденек Гржиб у Twitter.

Він запевнив, що Чехія підтримуватиме Україну до перемоги над Росією, а також у рамках повоєнного відновлення.

Корея також надасть високопотужні генератори для України.

"З корейською стороною досягнуто домовленість про передачу Україні в якості гумдопомоги 20 генераторів потужністю 450-500 кВт, а також п’яти міні-екскаваторів DOOSAN DX17Z. Доставку генераторів планується здійснити чартерним авіарейсом 12 грудня поточного року. Також у грудні передбачається зафрахтувати морське судно для транспортування екскаваторів, але конкретну дату наразі не визначено", – повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Корея Дмитро Пономаренко

В уряді Німеччини також анонсували нову допомогу для України, щоб пом’якшити труднощі після масштабного пошкодження критичної інфраструктури російськими ракетними ударами, повідомляє Європейська правда із посиланням на Spiegel.

Серед обладнання, яке планують передати – сотня генераторів, їх планують поставити протягом наступних двох тижнів, на додачу до 135 генераторів, які Німеччина передала за усі 9 місяців повномасштабної війни. Сумарна їхня вартість – понад 13 млн євро. Також нададуть ще 15 обігрівачів на мазуті, 20 великих акумуляторів і 38 "житлових і санітарних контейнерів".

Міністерство економічної співпраці та розвитку (Entwicklungshilfeministerium) ФРН також анонсувало виділення 12 млн євро на енергетичні потреби українських міст, які планують спрямувати на закупівлю генераторів.