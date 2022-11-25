Оголошено конкурс на посаду директора Оператора ГТС, на його організацію витратять 1,7 мільйона

ПАТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ) оголосило відкритий відбір на посаду генерального директора ТОВ "Оператор газотранспортної системи України"

Як повідомляється на сайті МГУ, документи для участі у відкритому відборі приймаютьсядо кінця робочого дня 12 грудня, їх потрібно надсилати компанії з підбору персоналу Odgers Berndtson (ТОВ "Телент Едвайзорс).

Кандидат на посаду гендиректора "Оператора ГТС" має мати значний підтверджений досвід (не менше 3 років) на керівних посадах та досвід впровадження змін та реструктуризації бізнесу, досвід управління великими українськими та/або міжнародними компаніями, при цьому досвід роботи в нафтогазовій та/або енергетичній галузі, як і знання ринку газу, не є обов’язковим, але буде перевагою.

Як повідомлялося, у тендері державної компанії "Магістральні газопроводи України" на послуги з відбору претендентів на посаду гендиректора ТОВ "Оператор ГТС України" перемогло ТОВ "Рекрутмент партнерство" з пропозицією 1,19 млн грн, ще один учасник аукціону – ТОВ "Телент Едвайзорс" – оцінив свої послуги у 1,68 млн грн та не знижував ціну під час торгів.

Однак МГУ відхилило дешевшу пропозицію та підписало угоду на проведення конкурсу з ТОВ "Телент Едвайзорс", свідчать дані у системі Prozorro

Нагадаємо, наглядова рада АТ "Магістральні газопроводи України" (МГУ), якому належить "Оператор ГТС", своїм рішенням від 16 вересня припинила повноваження генерального директора Оператора ГТС Сергія Макогона. Замість нього в.о. керівника "Оператора ГТС" призначено громадянина Польщі Павла Станчака, який працював заступником генерального директора з розвитку та трансформації.

Сам Макогон із таким рішенням не згоден і планує оскаржити його у суді.

Під час створення "Магістральних газопроводів України" передбачалося, що ця компанія стане оператором ГТС України. Водночас у процесі анбандлінгу НАК "Нафтогаз України" створив ТОВ "Оператор ГТС України", якому і було передано функції з управління ГТС.

Згодом Оператора ГТС передали у власність МГУ. Водночас, держава передала новому оператору в управління газотранспортну систему терміном на 15 років. З 1 січня 2020 року компанія набула статусу ліцензованого оператора.

Ще у жовтні 2021 року директор Секретаріату Енергоспівтовариства Янез Копач заявив, що МГУ свою функцію виконало і його можна розформувати.

У червні 2022 року наглядова рада МГУ схвалила об'єднання з Оператором ГТС, в якому йому зараз належить 100%.