ДБР повідомило про підозру колишнім київським чиновникам у справі про незаконну передачу майна профспілкам

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру ще двом колишнім начальникам Головного управління майном КМДА, які незаконно передавали право власності на державне майно профспілкам.

Як повідомляє пресслужба ДБР, підозри складено за фактом зловживання службовим становищем в інтересах інших юридичних осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК України).

За даним слідства, загальна вартість незаконно переданого профспілками майна на момент вчинення злочинів сягала понад 300 мільйонів гривень, а на теперішній час вартість цих об’єктів у десятки разів більше і сягає мільярдів гривень.

Слідство встановило, що починаючи з 1992 року і по теперішній час посадовці Федерації професійних спілок України та підконтрольних Федерації приватних акціонерних товариств за попередньою змовою групою осіб незаконно оформлювали право власності на державне майно, а потім відчужували курортно-оздоровчі, спортивні, туристичні та інші державні комплекси.

"Чиновники КДМА всупереч вимогам законодавства видавали накази з оформлення права власності на майнові комплекси та об’єкти нерухомості. Зокрема посадовцями незаконно оформлено права власності на майнові комплекси/об’єкти нерухомого майна", – зазначається у повідомленні.

Серед незаконно оформленого майна у ДБР називають приміщення Міжнародного центру культури та мистецтв Федерації профспілок України, туристичного готелю "Дружба", учбово-спортивну базу "Святошин".

Наразі ДБР вже передало ці об'єкти в управління АРМА. Досудове розслідування триває.