У Росії назвали причиною масштабної аварії на газогоні біля Санкт-Петербургу "втому металу"

Причиною масштабної аварії на газопроводі у Всеволожському районі Ленінградської області Росії, за попередніми даними, став техногенний фактор – втома металу.

Про це на пресконференції розповів голова комітету з паливно-енергетичного комплексу Ленобласті Юрій Андрєєв, повідомляє російський Інтерфакс.

Він додав, що Слідчий комітет РФ продовжує розслідування аварії, і ще рано називати конкретну причину того, що сталося.

Нагадаємо, у Всеволожському районі 19 листопада о 15:32 орієнтовно на 782 кілометрі магістрального газопроводу "Білоусове - Ленінград" стався розрив із загорянням, яке тривало три години попри зупинку подачі газу.

Через аварію на газопроводі було відключено шість газорозподільних станцій (ГРС) - Російський Дизель, Романівка, Східна, Невська Дубровка, Свердлова та ГРС Всеволожськ. Пізніше їх було переведено на резервну схему постачання, подачу газу споживачам району було відновлено через дві доби – увечері 21 листопада.