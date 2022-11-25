Для мешканців Києва та області запустили додаток "Світло" з моніторингом відключень
Українські розробники запустили мобільний додаток "Світло", у якому можна додавати локації та моніторити, чи є зараз там світло, чи немає. Дані додаток отримує з офіційних графіків ДТЕК.
Зараз мобільний додаток існує лише для iOS-девайсів, Android-версію розробники планують запустити трохи згодом, повідомляє AIN.UA.
Додаток показує дані по Києву та області. У ньому можна додавати важливі для себе локації і згодом моніторити, чи є там світло:
Також ц додатку доступний таймер, який відстежує, через який проміжок часу орієнтовно подадуть живлення на ту чи іншу локацію.
Дані для додатку беруть з графіків Yasno по API. Функції, які вже реалізували у "Світло":
- список із декількома локаціями;
- таймер до відключення/включення;
- повний графік відключень;
- офлайн-перегляд збережених даних.
Пізніше планують додати інформацію про екстрені та аварійні відключення, сповіщення за 10-15 хвилин до відлючення, віджет на головний екран.
Також розробники планують запустити його для інших міст України.
Встановити додаток можна за посиланням.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль