Гетманцев оприлюднив дані про податкові надходження від різних галузей економіки в умовах війни

За даними Державної податкової служби, у січні-жовтні 2022 року збільшили сплату податків до державного бюджету фінансові компанії і підприємства енергетики, а зменшив бізнес у сфері аграрного господарства, переробної промисловості, а також транспорту та логістики.

Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив у Telegram.

За даними ДПС, за 10 місяців 2022 року найбільшу частку в сплаті податків, зборів та платежів до зведеного склала сплата суб’єктами господарювання по таких галузях:

"Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів i мотоциклів" – 16,2 % від загального збору до Зведеного бюджету України;

"Переробна промисловість" – 14,4 %;

"Добувна промисловість i розроблення кар’єрів" – 12,9 %;

"Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування" – 12,3 %.

"Сумарно на ці 4 галузі економіки приходиться 55,8% усіх сплачених податків і зборів", – зауважив Гетманцев.

Він додав, що із початком війни внески до бюджету окремих галузей змінились.

Так, за підсумками 10 місяців 2022 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, зменшили сплату податків до зведеного бюджету підприємства у таких секторах:

"сільське господарство" – на 23,7%;

"переробна промисловість" – на 20,7%;

"транспорт/логістика" – на 15,4%.

Водночас збільшили податкові відрахування до зведеного бюджету платники у секторах:

"Державне управління і оборона" – у 2,2 рази (на 64 млрд грн), що викликане збільшенням бюджетних витрат на оборону у 9 разів;

"Постачання електроенергiї, газу, пари та кондицiйованого повiтря" – у 1,4 рази (на 19,4 млрд грн) через зростання цін на енергоресурси;

"Фінансова та страхова діяльність" – у 1,3 раза (на 12,8 млрд грн), завдяки збереженню стійкості фінансового сектору.

Гетманцев додав, що також зросли податкові надходження від сплати єдиного податку підприємцями першої групи.

"Досить показовою є статистика сплати єдиного податку у війну найменшими підприємцями, яких ми від сплати цього податку звільнили. Так, платники першої групи за 10 місяців 2022 року у порівнянні з 2021 роком збільшили платежі на 35% або на 88,5 млн грн. Відрахування платників 2-ї групи зменшилися, але тільки на 28% і, у зв’язку із переходом платників до третьої групи податку", – повідомив Гетманцев.