"Укрзалізниця" отримала 22,5 тисячі теплих ковдр від бюро USAID для пунктів обігріву

"Укрзалізниця" отримала 22,5 тис. теплих ковдр для пунктів обігріву, які облаштовують для пасажирів та інших постраждалих від війни на близько сотні залізничних станцій по всій Україні.

Допомогу надало Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID BHA) у рамках проєкту, який реалізує Міжнародна організація з міграції (МОМ).

Оскільки температура продовжує падати, а гуманітарні потреби – зростати, USAID та МОМ нададуть іще 20 тис. теплих ковдр "Укрзалізниці" в січні.

Зазначаэться, що завдяки фінансуванню від Бюро гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку МОМ ремонтує центри колективного проживання внутрішньо переміщених осіб, а також надає пальне, теплі ковдри, обігрівальні прилади та готівку, щоб допомогти людям подолати морози та перебої з електропостачанням.