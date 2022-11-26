Аграрії за одну добу подали до Державного аграрного реєстру заявок на 100 мільйонів

Після відновлення прийому заявок у Державний аграрний реєстр 23 листопада, впродовж однієї доби на програму підтримки малих агровиробників було подано майже 3 тис. заявок на суму близько 100 млн грн.

Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України.

"Попри нинішні умови, нам вдалося забезпечити стабільне функціонування Державного аграрного реєстру, що дозволило ще майже 3 тис. малих виробників подати заявки на підтримку. Це свідчить про те, наскільки великою наразі є потреба у підтримці агросектору", – зазначив заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

Так, станом на 24 листопада увесь обсяг додаткових коштів, виділених урядом для продовження програми, був зарезервований. Відтак прийом заявок на підтримку в ДАР було призупинено.

Мінагрополітики разом із міжнародними донорами продовжують шукати можливостей додаткової підтримки аграріїв та розширення доступних програм в Державному аграрному реєстрі.

За умовами програми, безповоротну допомогу можуть отримати малі агровиробники, які обробляють від 1 до 120 га сільськогосподарських угідь або утримують від 3 до 100 корів. Перші можуть отримати – 3 100 грн на один гектар оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення, але не більше 372 тис. грн. Другі – 5 300 грн на кожну корову, яка перебуває у власності отримувача, але не більше 530 тис. грн.

Державний аграрний реєстр – це єдиний цифровий хаб для агровиробників України. Кожен, хто зареєстрований у системі, може подати заявку на отримання державних субсидій, цільових, субсидованих кредитних програм, а також позик і технічної допомоги від ЄС та інших міжнародних донорів.