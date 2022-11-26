БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Україна отримає від міжнародних партнерів більше $90 мільйонів на експорт зерна до найбідніших країн

Польща, Угорщина, Японія, Бельгія, Німеччина, Франція та Катар виділять Україні кошти на підтримку програми Grain fron Ukraine, у рамках якої продовольство буде постачатися з України в бідні країни Азії та Африки.

Про це було заявлено в рамках міжнародного саміту з продовольчої безпеки, що проходить у Києві, передає Інтерфакс-Україна.

Ініціатива була оголошена президентом України Володимиром Зеленським на саміті G20 минулого тижня, аби допомогти нагодувати людей у всьому світі.

Так, Польща виділить 20 млн євро, Катар виділить $20 млн.

Японія ухвалила рішення надати екстрену грантову допомогу у розмірі $14 млн для забезпечення передачі в Сомалі через Всесвітню продовольчу програму ООН пшениці, наданої українським урядом, та подальший розподіл зерна серед місцевих жителів.

Бельгія внесе 10 млн євро, а Франція – ще 6 млн євро до раніше виділених $14 млн гуманітарного фінансування для постачання українського зерна до країн, що борються з гострою нестачею продовольства.

Німеччина надасть додатково 15 млн євро для постачання зерна з України в рамках Всесвітньої продовольчої програми.

Угорщина виділить $3,5 млн на транспортування продовольчих товарів з України, а також забезпечить логістичну підтримку.

ТАК У УКРАИНЫ КУПЯТ ИЛИ УКРАИНА ПОЛУЧИТ !?)
27.11.2022 08:05 Відповісти
Та що там європа от шмигальhttps://www.kmu.gov.ua/npas/pro-nadannya-gumanitarnoyi-dopomogi-derzhavam-afriki-ta-aziyi-1313-241122
27.11.2022 11:20 Відповісти

