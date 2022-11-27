БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Києві майже повністю відновили електроживлення, зв’язок, подачу води та тепла – КМВА

Станом на 9:00 27 листопада у Києві практично повністю відновлено електроживлення, зв’язок, а також водо- та теплопостачання.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Зазначається, що ремонтні роботи в системі електромереж уже на завершальній стадії.

"Станом на ранок більшість мешканців міста не лише зі світлом, але й без аварійних відключень. Все завдяки відновленому, стабільному електропостачанню. Однак, через навантаження на електромережу можливі планові відключення", – наголосили в КМВА.

Також зазначається, що в масштабі столиці водопостачання, теплопостачання, зв'язок – все працює в штатному режимі. Ймовірні лише локальні аварійні ситуації.

Як повідомлялося, 73% мобільної мережі України вже працює після наймасштабнішого знеструмлення, влаштованого російськими окупантами 23 листопада. 

Київ (4783) мобільний зв’язок (827) електроенергія (4376) водопостачання (214)
Спасибі нашим енергетикам.
Вони за три дні зробили чудо.
Вже другий день в моєму районі не вимикається світло.)))
27.11.2022 14:42 Відповісти

