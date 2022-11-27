У Києві майже повністю відновили електроживлення, зв’язок, подачу води та тепла – КМВА
Станом на 9:00 27 листопада у Києві практично повністю відновлено електроживлення, зв’язок, а також водо- та теплопостачання.
Про це повідомляє пресслужба Київської міської військової адміністрації.
Зазначається, що ремонтні роботи в системі електромереж уже на завершальній стадії.
"Станом на ранок більшість мешканців міста не лише зі світлом, але й без аварійних відключень. Все завдяки відновленому, стабільному електропостачанню. Однак, через навантаження на електромережу можливі планові відключення", – наголосили в КМВА.
Також зазначається, що в масштабі столиці водопостачання, теплопостачання, зв'язок – все працює в штатному режимі. Ймовірні лише локальні аварійні ситуації.
Як повідомлялося, 73% мобільної мережі України вже працює після наймасштабнішого знеструмлення, влаштованого російськими окупантами 23 листопада.
Вони за три дні зробили чудо.
Вже другий день в моєму районі не вимикається світло.)))