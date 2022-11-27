Ворог поцілив у лінії електромереж, які живлять Херсон. Енергетики їх полагодили за пів години

Російські військові поцілили в лінії електропередач, які живлять Херсон. Водночас енергетикам вдалося їх відновити за пів години.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у Telegram.

"Російські окупанти продовжують нищити енергетичну інфраструктуру Херсона. Щойно рашисти поцілили в лінії електропередач, які живлять місто. Фахівці "Херсонобленерго" вже працюють над їх відновленням", – зазначив він.

Утім пізніше глава області повідомив, що електромережі, пошкоджені російськими обстрілами, було полагоджено менш ніж за пів години.

"Повернули світло в оселі херсонців, яких вчора підключили до мережі. До того ж подали напругу по високовольтних лініях на 150 кВ. Фахівці працюють, аби повернути світло в домівки херсонців", – написав Янушевич.

Як повідомлялося, 26 листопада у Херсоні почали поступову подачу електропостачання.