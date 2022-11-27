Із одеських портів до Азії та Європи вийшли судна з майже 250 тисячами тонн агропродукції
У межах "зернової ініціативи" з одеських портів вийшли 7 суден з 248 тис. тонн агропродукції для Азії та Європи.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.
Зазначається, що наразі в портах Великої Одеси під обробкою 19 суден. На них завантажують 740 тис. тонн української агропродукції.
Крім того, "зерновим коридором" наразі рухаються 4 судна під завантаження 105 тис. тонн агропродукції.
Загалом із 1 серпня з українських портів вийшло 501 судно, якими експортовано 12,2 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.
Нагадаємо, угоди про створення "зернового коридору" були підписані 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний". Строк дії домовленостей сплив 19 листопада.
Утім, "зернову угоду" було продовжено на чотири місяці. Гарантами виконання угоди залишилися ООН та Туреччина. Продовження угоди підтвердило також російське МЗС.
