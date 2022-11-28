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Новини
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Прикордонна служба купила чотири позашляховики Toyota Prado по 2 мільйони за штуку

prado

Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина 1498) 10 листопада без торгів замовила фірмі "ВіДі Автострада" позашляховиків на 8,38 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші з посиланням на дані в системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця року прикордонники отримають чотири легкові автомобілі Toyota Land Cruiser Prado 2,8 D-4D, 6 A/T, Base спеціалізованого призначення із вбудованою радіостанцією типу Motorola DM 4401E. Позашляховики в комплектації Base мають дизельний двигун D-4D об’ємом 2,8 л та автоматичну коробку передач.

Сам договір не оприлюднено, тому деталі угоди та ціни за штуку невідомі. Однак якщо розділити вартість договору на кількість автомобілів, то один коштуватиме 2,09 млн грн або $50 тис.

На сайті продавця немає ціни на комплектацію Base. У 2018 році сайт "AUTO-Consulting" писав про презентацію спрощеної комплектації Base спеціально для аграріїв без монітора, круїз-контролю, камери заднього огляду тощо за $30 тис. Інші комплектації із таким двигуном зараз продаються за цінами 1,77-2,58 млн грн за наявний автомобіль, або 1,92-2,79 млн грн за автомобіль цього року під замовлення.

Що ж до радіостанції, модель Motorola DM4401E (UHF або VHF) коштує 23-42 тис. грн.

Автор: 

авто (4198) Держприкордонслужба ДПСУ (615) Prozorro (1784) Toyota (139) закупівлі (2677)


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Наслідників тимошенко вистачає
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28.11.2022 22:58 Відповісти
Розтаможити легкові автомобілі в Європі близько 1200 євро а в Україні 3000.Країна злодіїв.
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29.11.2022 08:54 Відповісти
От і катайтесь в Іспаніі.
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29.11.2022 18:30 Відповісти
Сміятися із українців що їздять і працюють на волах.але ти росіянин судячи по -.. ов,наприклад Сидоров .в России то же самое. В стране есть все а люди нищие
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29.11.2022 19:43 Відповісти
Таможні податки на авто в Європі 1200 євро а в Україні 3000.сміються із нас що все робимо пердячим і конячим паром, кажуть 10 мають все а решта бідні і немать грошей на їду
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29.11.2022 20:17 Відповісти

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