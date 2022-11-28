Прикордонна служба купила чотири позашляховики Toyota Prado по 2 мільйони за штуку

Окрема комендатура охорони і забезпечення Державної прикордонної служби України (військова частина 1498) 10 листопада без торгів замовила фірмі "ВіДі Автострада" позашляховиків на 8,38 млн грн.

Про це пишуть Наші гроші з посиланням на дані в системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця року прикордонники отримають чотири легкові автомобілі Toyota Land Cruiser Prado 2,8 D-4D, 6 A/T, Base спеціалізованого призначення із вбудованою радіостанцією типу Motorola DM 4401E. Позашляховики в комплектації Base мають дизельний двигун D-4D об’ємом 2,8 л та автоматичну коробку передач.

Сам договір не оприлюднено, тому деталі угоди та ціни за штуку невідомі. Однак якщо розділити вартість договору на кількість автомобілів, то один коштуватиме 2,09 млн грн або $50 тис.

На сайті продавця немає ціни на комплектацію Base. У 2018 році сайт "AUTO-Consulting" писав про презентацію спрощеної комплектації Base спеціально для аграріїв без монітора, круїз-контролю, камери заднього огляду тощо за $30 тис. Інші комплектації із таким двигуном зараз продаються за цінами 1,77-2,58 млн грн за наявний автомобіль, або 1,92-2,79 млн грн за автомобіль цього року під замовлення.

Що ж до радіостанції, модель Motorola DM4401E (UHF або VHF) коштує 23-42 тис. грн.