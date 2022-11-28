"Укравтодор" замовив ремонт мостів на Харківщині за 700 мільйонів фірмі маловідомій фірмі з Броварів

Минулого тижня у системі Prozorro було оприлюднено дані про угоди на ремонт доріг та транспортної інфраструктури загальною вартістю 2,5 млрд грн, що складає 23% вартості всіх повідомлень про держпідряди за цей період (11,2 млрд грн).

Найбільше дорожніх підрядів минулого тижня стосувалось ремонту доріг Харківщини – 1,1 млрд грн, з яких 90% пішли на ремонт мостів, пишуть Наші гроші.

При чому найбільшу частку харківських підрядів отримало ТОВ "Міст інжініринг" з Броварів Київської області. Служба автомобільних доріг у Харківській області без використання електронної системи віддали фірмі ремонт чотирьох мостів загальною вартістю 693 млн грн. Роботи мають виконати до кінця наступного року.

При цьому за останні роки фірма "Міст інжініринг" отримала лише два дрібні підряди на ремонт мостів у Києві на 14 млн грн.

У "Прозорро" також не оприлюднено жодних даних чиєю спецтехнікою користуватиметься "Міст інжиніринг" для ремонту харківських мостів, кого візьме на субпідряд, та яка вартість будівельних матеріалів по цим контрактам. За даними системи Youcontrol, у власності фірми є один тягач та два напівпричепи.

ТОВ "Міст інжиніринг" зі статутним капіталом 1 млн грн було зареєстровано у 2018 році у торговому центрі "Rainbow" в Броварах. Також у Броварах базується більш відома фірма ТОВ "Мостобудівельний загін №112", але очевидних зв’язків між цими фірмами немає.

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Директором "Міст інжиніринг" є Станіслав Ковін. Так звуть колишнього директора Центрального парку культури і відпочинку міста Києва і ТОВ "Акура ВВ". Засновницею "Міст інжинірингу" вказана Ольга Чернівська, що зберегла прописку у окупованому Донецьку.

Угоди з Службою автодоріг Харківської області підписував головний механік фірми Ігор Степанович Оксененко (так звуть власника київської фірми "Іоком", що торгує автозапчастинами).

Окрім угод з "Міст інжинірингом" Харківська служба автодоріг підписала угоди і з відомими на дорожньому ринку компаніями – "ПБС" з Івано-Франківщини, "Ростдорстроєм" з Одеси, "Енергетично-дорожнім будівництвом".