НБУ анулював ліцензії чотирьом фінкомпаніям та виключив із реєстру чотири кредитні спілки

Національний банк України анулював ліцензії чотирьом фінансовим компаніям та виключив з реєстру чотири кредитні спілки.

Такі рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 25 листопада 2022 року.

ТОВ "ФК "Майнфорт" анульовано ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме: на надання послуг з фінансового лізингу, надання послуг з факторингу, надання коштів у позику, в тому числі й на умовах фінансового кредиту.

ТОВ "Проект-Гарант" відкликано ліцензію на надання послуг з факторингу.

ТОВ "ФК "Синергія" анульовано ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу.

ТОВ "Фінкепітал Груп" відкликано ліцензію на надання послуг з фінансового лізингу.

Зазначені фінансові компанії не надали жодної фінансової послуги за відповідними ліцензіями упродовж 12 місяців із дня їх отримання.

КС "Експрес Кредит", КС "Ажіо", КС "Позичка", КС "Антея" анульовано ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг та виключено з Державного реєстру фінансових установ на підставі їх власних заяв, керуючись особливим порядком під час дії воєнного стану.

Обсяг активів КС "Експрес Кредит" станом на 1 жовтня 2022 року становив 3 3 млн грн (0,2% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов`язання – 36,12 тис. грн (0,004% від загального обсягу ринку кредитних спілок).

Обсяг активів КС "Ажіо" станом на 1 жовтня 2022 року становив 83 тис. грн (0,0054% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 2,11 тис. грн (0,00024% від загального обсягу ринку кредитних спілок), у тому числі 2,11 тис. грн – зобов'язання, на які не нараховуються проценти.

Обсяг активів КС "Позичка" станом на 1 жовтня 2022 року становив 2,06 млн грн (0,1% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 16,73 тис. грн, (0,002% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зокрема 16,73 тис. грн – зобов'язання, на які не нараховуються проценти.

Обсяг активів КС "Антея" станом на 1 жовтня 2022 року становив 261,78 тис грн (0,017% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зобов’язання – 5,99 тис. грн, (0,0007% від загального обсягу ринку кредитних спілок), зокрема 5,99 тис. грн – зобов'язання, на які не нараховуються проценти.

КС "Експрес Кредит" та КС "Антея" мали по дві ліцензії на впровадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме: на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту, та на залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення.

КС "Ажіо" та КС "Позичка" мали по одній ліцензії на провадження діяльності з надання фінансових послуг, а саме на надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту.