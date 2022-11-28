У родини президента "Мотор Січі" Богуслаєва знайшли нерухомості у Франції на 250 мільйонів

Син затриманого Службою безпеки України В’ячеслава Богуслаєва Олександр Богуслаєв (колишній заступник голови наглядової ради "Мотор Січі") є бенефіціаром низки компаній у Франції, на які зареєстроване майно на Лазуровому узбережжі, ринковою вартістю близько 6 млн євро.

Про це йдеться у спільному розслідуванні "Схем" та проєкту Scanner Project.

Журналісти встановили, що Олександр Богуслаєв, зокрема, володіє фірмою SCI DE LA PROMENADE DES ANGLAIS. На цю фірму записана квартира та підвальне приміщення у Ніцці на Англійській набережній вартістю 850 тис. євро.

Ще одна компанія SCI BELLE EPOQUE, підконтрольна Олександру Богуслаєву, володіє двома апартаментами на 588 та 622 кв. м на бульварі Гюго в Ніцці. Вартість цієї нерухомості на момент купівлі – 1,32 млн євро.

В елітному житловому комплексі в муніципалітеті Вільнев-Лубе на захід від Ніцци компанія Богуслаєва-молодшого SCI DES ANGES володіє ще двома квартирами сумарною вартістю 800 тис. євро.

На іншу французьку компанію SCI SLAVA, якою Олександр Богуслаєв володіє разом із бізнес-партнером Сергієм Шинкаренком, зареєстрований будинок на бульварі Едуарда восьмого у Ніцці. Вартість маєтка – 1,62 млн євро.

Загальна ж вартість знайденої нерухомості, відповідно до офіційних документів, на момент купівлі складала 4,59 млн євро (2010-2011 роки). Якщо врахувати, що вартість нерухомості у Франції за 10 років офіційно зросла приблизно на 30%, вийде 5,9 млн євро.

Як повідомлялося, 23 жовтня СБУ затримала президента АТ "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва та начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності цього підприємства, їх підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі-агресору. Наступного дня суд обрав запобіжний захід для Богуслаєва у вигляді тримання під вартою.

За даними слідства, посадовці "Мотор Січ" діяли у змові з наближеними до Кремля представниками російської корпорації "Ростех", яка є одним із головних виробників озброєнь для збройних сил Росії. "Зловмисники налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту російських ударних вертольотів типу: Мі-8АМТШ-ВН "Сапсан", КА-52 "Алігатор", Мі-28Н "Нічний мисливець", – зазначали у СБУ.

Встановлено, що вказані вертольоти російські загарбники масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну. У Генштабі ЗСУ неодноразово заявляли про збиття російських Ка-52.

"Мотор Січ" є одним з найбільших підприємств у світі з випуску двигунів для літаків та гелікоптерів, а також промислових газотурбінних установок. Компанія постачає продукцію у понад 100 країн світу.