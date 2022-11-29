Країни ЄС знову не змогли домовитися про граничну ціну на російську нафту, – ЗМІ

Постійні представники країн-членів Євросоюзу в понеділок знову не змогли узгодити обмеження ціни на російську нафту, яке має набути чинності з 5 грудня.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Домовленості щодо граничної ціни на російську нафту серед послів ЄС сьогодні немає. Останнє число – $62 за барель. Переговори продовжаться на цьому тижні", – зазначив він.

Як повідомлялося, 5 грудня набуде чинності заборона ЄС на імпорт російської нафти, а ще за два місяці почне діяти заборона на імпорт російських нафтопродуктів.

Крім того, Євросоюз в координації з G7 обговорює обмеження ціни на російську нафту. За даними Bloomberg, більшість європейських країн наполягають на обмеженні цін на рівні $65-75 за барель. Однак деякі країни ЄС пропонують встановити нижчу цінову межу. Зокрема, Польща вимагає обмежити ціну для експорту російської нафти на рівні $30 за барель. За даними Politico, запровадження цього рівня підтримують і країни Балтії. Видання зазначало, що вони виступали проти цінової планки вище $60, у тому числі тому, що зараз вона знаходиться майже на тій самій позначці, що й ціна російської нафти Urals.

Водночас 28 листопада ціна на російську нафту сорту Urals впала нижче того рівня, який країни Євросоюзу обговорюють у межах запровадження механізму обмеження цін.