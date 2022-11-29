Виплати уряду за ОВДП перевищили запозичення з початку війни на 86 мільярдів, – НБУ (оновлено)

Упродовж повномасштабної війни Росії проти України уряд залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 124,9 млрд грн, $1,45 млрд та 468,4 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими цінними паперами спрямовано 198,95 млрд грн, $2,09 млрд та 168 млн євро.

Таким чином, з урахуванням поточного курсу валют, виплатити за ОВДП у гривневому еквіваленті перевищили запозичення на 85,9 млрд грн, свідчать дані депозитарію Національного банку України.

Із квітня до серпня (включно), у жовтні та з початку листопада сальдо внутрішніх боргових операцій уряду було від’ємним. За підсумками чотирьох тижнів листопада, зокрема, воно становило мінус 14,37 млрд грн.

У березні та вересні обсяги залучених урядом коштів на аукціонах із продажу ОВДП перевищували витрати на погашення внутрішніх боргових інструментів.

Минулого тижня Міністерство фінансів підвищило ставки за низкою гривневих ОВДП (максимальна ставка зросла до 19,25% річних). Загалом упродовж дії воєнного стану уряд також збільшував дохідність за всіма доларовими паперами (максимальна – 4,5% річних). Водночас ставки за військовими облігаціями, номінованими в євро, поки не змінювалися та становлять 2,5% річних.

Найбільший обсяг цих цінних паперів як і раніше сконцентрований банками – первинними дилерами. Другим за обсягом є портфель військових облігацій у власності громадян та бізнесу України. Він становить:

12,76 млрд грн або 14,2% від загального обсягу придбаних гривневих військових ОВДП (станом на 21 листопада – 11,7 млрд грн або 14,2%);

$243,7 млн або 27,1% від загального обсягу військових ОВДП, номінованих у доларах США (на 21 листопада – $243 млн або 27%);

103,4 млн євро або 36,2% від загального обсягу ОВДП, номінованих у євро (на 21 листопада – 151,2 млн євро або 52,9%).

Обсяг облігацій внутрішньої державної позики у власності нерезидентів становить 1,3 млрд грн та $9 млн.