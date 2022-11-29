"Оператор ГТС" просить CESEC уніфікувати вимоги до якості газу для розблокування Трансбалканського коридору

"Оператор ГТС України" під час засідання робочої групи CESEC (The Central and South Eastern Europe energy connectvity) запропонував уніфікувати вимоги до якості газу в країнах Південно-Східної Європи для розблокування Трансбалканського коридору.

Про це повідомляє пресслужба ОГТСУ.

"Наявні розбіжності у вимогах до компонентного складу газу, закріплені на регуляторному рівні та відображені в угодах про взаємодію між суміжними операторами ГТС, перешкоджають повноцінному використанню регіональної газової інфраструктури", – йдеться у повідомленні.

Як пояснюють у компанії, історично газ постачався зі сходу на захід, тож вимоги до якості газу відповідним маршрутом визначалися на основі фізико-хімічних характеристик російського газу. З огляду на плани ЄС замістити російський газ зрідженим газом або ресурсом з інших джерел прив’язка параметрів якості газу до відповідних показників газу з РФ втрачає актуальність. Адже якісний склад газу з інших джерел може відрізнятися від існуючих на даний момент вимог.

Саме тому "Оператор ГТС України" запропонував уніфікувати вимоги до якості природного газу в південно-східному регіоні Європи з метою усунення штучних бар’єрів для транспортування газу.

"Настав момент, коли ми маємо змінити всі регуляції, які перешкоджають диверсифікації джерел та маршрутів постачання газу до країн регіону. Ми очікуємо, що за сприяння Європейської комісії ми дійдемо консенсусу, який допоможе розблокувати Трансбалканський маршрут, підвищить безпеку постачання та сприятиме пожвавленню транскордонної торгівлі", – зазначила директорка з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями ОГТСУ Ольга Бєлькова.