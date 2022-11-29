Банки зафіксували збільшення строкових депозитів у гривні вперше з початку війни, – Нацбанк

У третьому кварталі 2022 року вперше з початку повномасштабної війни почали збільшуватися строкові банківські вклади у гривні, а строкові вклади в іноземній валюті відновили зростання вперше з часів коронакризи.

Як повідомляє пресслужба Національного банку, упродовж третього кварталу банківський сектор надалі адаптувався до кризових умов. Водночас ліквідність системи також зростала завдяки подальшому припливу коштів клієнтів.

Так, обсяг гривневих коштів фізичних осіб збільшився на 2,7%, переважно за рахунок зростання залишків на рахунках у державних банках. Обсяг валютних роздрібних депозитів майже не змінився.

"Підвищення депозитних ставок сприяло відновленню приросту строкових коштів населення, їх обсяг зріс на 2,2% вперше з початку війни. Дозвіл Нацбанку купувати валюту для відкриття строкових валютних вкладів сприяв їх зростанню на 5,9% у доларовому еквіваленті", – йдеться у повідомленні.

Кошти суб’єктів господарювання у гривні збільшилися за квартал на 3,7%, у валюті – зменшилися майже на 2% у доларовому еквіваленті.

Чистий кредитний портфель загалом скорочувався, лише в державних банках обсяг корпоративних кредитів зріс за підтримки державних програм.

Очікувано зросла частка непрацюючих кредитів: за квартал на 3,9 в.п., з початку повномасштабного вторгнення на 7 в.п. – до 33,6%. Найпомітніше зросла частка непрацюючих кредитів фізичним особам. До визнання позик непрацюючими переважно призводить прострочення сплати, пояснили в НБУ.

Водночас, попри значні відрахування в резерви, банківський сектор отримав квартальний прибуток – 12 млрд грн. Цей прибуток дав змогу компенсувати збитки першого півріччя, тож фінансовий результат за дев’ять місяців позитивний – 7,4 млрд грн.

Причиною прибутковості стало збереження високої операційної ефективності.

За указаний період квартал відрахування в резерви під кредити становили 33,5 млрд грн, під цінні папери – 7,1 млрд грн. Визнання справжньої якості активів триватиме, тож резерви надалі зростатимуть, наголосили в Нацбанку.