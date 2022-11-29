Через дефіцит електроенергії в Україні не працює 70% станцій для зарядки електромобілів
В Україні працює лише 30% електрозарядних станцій для електромобілів станцій з публічним доступом.
Про це повідомляє enkorr із посиланням дані агенції Autoconsulting.
Зазначається, що ще на минулому тижні працювало близько 40% станцій.
"Ще наприкінці минулого тижня була інформація, що близько 60% електрозарядних станцій з публічним доступом, на жаль, перестали працювати. Але, згідно зі свіжими даними, зараз працюють уже не більше 30% ЕСС від наявної кількості", – йдеться у повідомленні.
Загалом із початку 2022 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 10,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення, що у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2021 року.
Топ коментарі
+7 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар29.11.2022 14:44 Відповісти Посилання
+3 vismavista
показати весь коментар29.11.2022 14:30 Відповісти Посилання
+3 Юрий Неважно #512041
показати весь коментар29.11.2022 14:35 Відповісти Посилання
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Бачив недавно українське ноу-хау, яке й не снилось маску. Тесла. А в багажнику - дизель-генератор. Шах і мат
у мене 7,5 соток,все своє,і ягода,і фрукта і овочи.
по київський області,стільки спустошених сел,живи-працюй...ні,краще будуть асфальтом дихать.
А потім магічно виявляється шо там ціна 6 соток з хаткою, яка ще шевченка молодого пам'ятає, дорівнює ціні восьмикімнатного двоповерхового пентхаусу в центрі Нью-Йорка.
але обирають сидіння в телефоні,та на шиї у держави.
За 5 часов можно нормально зарядиться.
А пока у людей есть возможность прицепить магнит на счетчик или "поехать к бабушке на субсидию", порядка не будет. Точнее энергоэффективности.
У меня знакомый такой в панельной девятиэтажке. У него в квартире пекло, открыты окна. Говорю, поставь краники и прикрути батарею, А он - зачем? мне что после этого меньше сумма в квитанции придет? зачем я буду лишний раз тратиться?
Сложить по стране всех таких "знакомых", поделить на кол-во вылетающих на воздух ресурсов и сумма удивит.