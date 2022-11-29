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Новини
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Через дефіцит електроенергії в Україні не працює 70% станцій для зарядки електромобілів

електромобіль

В Україні працює лише 30% електрозарядних станцій для електромобілів станцій з публічним доступом.

Про це повідомляє enkorr із посиланням дані агенції Autoconsulting.

Зазначається, що ще на минулому тижні працювало близько 40% станцій.

"Ще наприкінці минулого тижня була інформація, що близько 60% електрозарядних станцій з публічним доступом, на жаль, перестали працювати. Але, згідно зі свіжими даними, зараз працюють уже не більше 30% ЕСС від наявної кількості", – йдеться у повідомленні.

Загалом із початку 2022 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 10,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення, що у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Автор: 

зарядка (37) станція (8) електромобіль (712)


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Топ коментарі
+7
Зараз кайфують ті, хто вчасно зрозумів, про які шашлички йде мова, і швиденько злиняв ще до війни, а тепер загорає в Іспаніях...
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29.11.2022 14:44 Відповісти
+3
Этих фотографий в сети-сотни. И появились они задолго до войны. Это был троллинг электроавтомобилей.
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29.11.2022 14:30 Відповісти
+3
всі висоткі в дупі...бо всі на електріці. ні пожрать зварить,ні помиться...
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29.11.2022 14:35 Відповісти
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Який жаль!
Поїздите на громадському, мажорікі, не розвалитесь.

https://biz.censor.net/comments/locate/3383705/0192133c-f431-7294-b33b-a3b2f428d82c
Бачив недавно українське ноу-хау, яке й не снилось маску. Тесла. А в багажнику - дизель-генератор. Шах і мат
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29.11.2022 14:28 Відповісти
Этих фотографий в сети-сотни. И появились они задолго до войны. Это был троллинг электроавтомобилей.
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29.11.2022 14:30 Відповісти
Сейчас кайфуют владельцы "Приусов".
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29.11.2022 14:37 Відповісти
Зараз кайфують ті, хто вчасно зрозумів, про які шашлички йде мова, і швиденько злиняв ще до війни, а тепер загорає в Іспаніях...
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29.11.2022 14:44 Відповісти
Капець ти хворий. Пєрєдком думаєш ) Тобі лікуватись треба, шановний )
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30.11.2022 17:07 Відповісти
Я дивлюсь, орки почали до ботоферми підключать даунів? Я ж тебе вже банив в іншій темі, чучело, і ти там писало таку саму муйню, слово в слово))) Йди за корабліком, дегенерате. В ігнор.
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30.11.2022 17:27 Відповісти
електроавто мажорікі? гнила предʼява
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29.11.2022 15:04 Відповісти
Володарям кайманів розкажете
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29.11.2022 15:05 Відповісти
Ще декілька місяців тому на власників електрокарів дивилися з заздрістью водії в чергах за паливом.
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29.11.2022 14:33 Відповісти
всі висоткі в дупі...бо всі на електріці. ні пожрать зварить,ні помиться...
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29.11.2022 14:35 Відповісти
Треба їхати додому з великих міст залишимо великі міста містянам а самі займемося своїми громадами і там почнемо бізнес тоді і діти наші зможуть жити на своїй землі.
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29.11.2022 14:51 Відповісти
ніхто зараз не хоче робить на землі... хоча,як на мене,це краще,ніж сидіти на надцятому поверсі.
у мене 7,5 соток,все своє,і ягода,і фрукта і овочи.
по київський області,стільки спустошених сел,живи-працюй...ні,краще будуть асфальтом дихать.
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29.11.2022 16:22 Відповісти
Точно все своє - пшеницю теж на своїх сотках вирощуєте?
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29.11.2022 17:09 Відповісти
ну навіщо видавать себе за ідіота? я ж написав-ягода,фрукти та овочи...
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29.11.2022 17:48 Відповісти
Ага, то вони спустошені, поки ти не приїзжаєш такий красівий там ділянку купувати.
А потім магічно виявляється шо там ціна 6 соток з хаткою, яка ще шевченка молодого пам'ятає, дорівнює ціні восьмикімнатного двоповерхового пентхаусу в центрі Нью-Йорка.
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29.11.2022 17:43 Відповісти
ні...багато громад на київщині,заохочівали до себе бажаючих з переселенців. давали хату,не шевченковську,роботу...в хаті світло,газ. вода на дворі. працюй...біля хати под 15-20 соток . так,зарплатня мала на селі,але ж були б руки та бажання і можно жити.
але обирають сидіння в телефоні,та на шиї у держави.
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29.11.2022 17:58 Відповісти
Просто в Украине нет суперчарджеров.
За 5 часов можно нормально зарядиться.
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29.11.2022 14:36 Відповісти
Ось за це я постійно кажу , авто треба щоб було гібрид.
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29.11.2022 15:41 Відповісти
Если вы можете себе позволить новый гибрид с автосалона на гарантии, полностью соглашусь. Если хотите пригнать срощенного из трех авто американского битыша, то полностью не соглашусь. Гибрид сочетает в себе все самое худшее, что может быть у авто в плане ремонтопригодности. У него есть и батарея и ДВС и преобразователь и эл. двиг. Т.е. варианты выхода из строя и дорогостоящего ремонта увеличиваются в разы.
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29.11.2022 16:23 Відповісти
Электрички в нашей стране покупали, как второе авто в семье. И в основном жители частников. Поэтому злорадствовать не стоит. По моему селу как ездили Теслы, так и ездят. Не переживайте за ребят, которые смогли себе позволить такие игрушки.
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29.11.2022 16:25 Відповісти
Я знаю таких рєбят на теслах і ліфах, які заряджаються в мами чи бабці, бо в них субсидія. Підніміть ціну на електрику для населення, до рівня підприємств - 6трн. Але про що я, виборець не зрозуміє....
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29.11.2022 20:27 Відповісти
Так я давно говорю. Тарифы нужно поднять еще раз в 10. Но меня ведь воспринимают как местного сумасшедшего. Только жестко ударив по карману, наш народ можно заставить задуматься вставить пластиковое окно в подъезд. Зимой не проветривать улицу, а поставить краники на батарею отопления. И т.д. и т.п.
А пока у людей есть возможность прицепить магнит на счетчик или "поехать к бабушке на субсидию", порядка не будет. Точнее энергоэффективности.
У меня знакомый такой в панельной девятиэтажке. У него в квартире пекло, открыты окна. Говорю, поставь краники и прикрути батарею, А он - зачем? мне что после этого меньше сумма в квитанции придет? зачем я буду лишний раз тратиться?
Сложить по стране всех таких "знакомых", поделить на кол-во вылетающих на воздух ресурсов и сумма удивит.
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30.11.2022 10:16 Відповісти
Справа не в виборцях, а в тому, що це лайно - субсидії, пільги, і тд - давно треба було на хрін прибрати, а тим, хто має отримувати допомогу від держави, по-перше, встановити контроль за ресурсним використанням, а по-друге, слідкувати за актуальністю такого списка. А то там в 90% відсотків бабуся давно померла, в хаті квартиранти живуть, а субсидію в кишеньку кладуть здорові лби.
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30.11.2022 10:17 Відповісти

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