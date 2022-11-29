Через дефіцит електроенергії в Україні не працює 70% станцій для зарядки електромобілів

В Україні працює лише 30% електрозарядних станцій для електромобілів станцій з публічним доступом.

Про це повідомляє enkorr із посиланням дані агенції Autoconsulting.

Зазначається, що ще на минулому тижні працювало близько 40% станцій.

"Ще наприкінці минулого тижня була інформація, що близько 60% електрозарядних станцій з публічним доступом, на жаль, перестали працювати. Але, згідно зі свіжими даними, зараз працюють уже не більше 30% ЕСС від наявної кількості", – йдеться у повідомленні.

Загалом із початку 2022 року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 10,5 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення, що у 1,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2021 року.