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Фонд держмайна продав чорноморський готель "Моряк" за 31 мільйон

моряк

Регіональне відділення Фонду держмайна України в Одеській та Миколаївській областях 28 листопада реалізувало на аукціоні готель "Моряк" у Чорноморську за 31 млн грн.

Згідно з результатами аукціону на порталі "Прозорро.Продажі", переможцем стало ТОВ "Южспортінвест", передає Інтерфакс-Україна.

Стартова ціна об'єкту становила 11,9 млн грн.

П'ятиповерховий готель "Моряк" розташований у центральній частині міста. Її загальна площа – 6,8 тис. кв. м.

Готель був виставлений на повторний аукціон зі зниженням ціни після торгів, які не відбулися у жовтні.

ТОВ "Южспортінвест" створено у 2004 році. За даними Opendatabot, на 23 лютого 2022 року серед власників компанії вважалася громадянка Білорусі Ірина Голдобіна (20%). Серед власників також вказані українці Олександр Ройтбург, Володимир Яровіков, В'ячеслав Крук (ексдепутат Одеської міськради) та Світлана Крук (усі – по 20%).

Автор: 

готель (148) приватизація (1363) ФДМУ (1379)


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Дуже непогана афера вдалася на славу. П'яти поверховий готель в центрі Чорноморська за менш ніж мільйон баксів!!!
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29.11.2022 19:26 Відповісти

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