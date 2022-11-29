В уряді не знають, скільки коштів від конфіскації російських активів надійшло у держбюджет
Ані Міністерство юстиції, ані Міністерство фінансів не мають інформації про суму коштів, яка надійшла до державного бюджету внаслідок стягнення активів підсанкційних росіян, які розташовані на території України.
Про це йдеться у листах міністерств на запити групи аналітиків Trap Aggressor.
"Міністерство юстиції України не володіє інформацією про суму коштів, яка надійшла до державного бюджету України внаслідок стягнення в дохід держави активів відповідно до пункту 1-1 частини 1 статті 4 Закону України "Про санкції", – відповіли у Мінʼюсті.
У Міністерстві юстиції стверджують, що мають лише дві функції стосовно конфіскації активів росіян і їх поплічників – встановити підстави стягнення активів в дохід держави підсанкційних осіб, а також розшукати такі активи із залученням інших органів влади, що можуть володіти необхідною інформацією.
Натомість у Міністерстві фінансів перенаправили аналогічний запит до Мінʼюсту і пояснили, що саме це міністерство має відповісти "за належністю" на питання про стягнені суми з росіян до бюджету.
Аналітики Trap Aggressor вказують, що станом на девʼятий місяць війни важливо визначити орган, який би детально звітував про те, скільки коштів отримав бюджет від конфіскованих активів росіян і колаборантів в Україні.
Як повідомлялося, наразі існує лише єдине рішення суду про конфіскацію російських активів на території України, яке досі не реалізоване до кінця. Йдеться про активи російського олігарха Володимира Євтушенкова, у якого за рішенням Вищого антикорупційного суду конфіскували ряд компаній і обʼєктів нерухомості у Запоріжжі. Проте уряд ще не передав конфісковані активи до Фонду державного майна.
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