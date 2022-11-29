В Україні досі працюють російські застосунки для навігації, їх активно використовують на Сході та Півдні, – ЄБА

Український бізнес занепокоєний ситуацією з російськими мобільними застосунками для навігації, які досі доступні і продовжуються активно використовуватися у цілому ряді регіонів.

За інформацією компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА), близько 15% водіїв служб таксі та приватних авто використовують мобільні застосунки для навігації, які опосередковано підконтрольні уряду РФ, наприклад, "2GIS" та "Яндeкс.Карти і Навігатор".

"Більше того, за отриманою від бізнесу інформацією, в таких містах як Харків, Одеса та Дніпро частка користувачів зазначених додатків складає близько половини від всіх користувачів застосунків для навігації", – наголошується у повідомленні.

В ЄБА вказують, що активне використання таких застосунків потенційно може нести цілий ряд небезпек для України, серед яких:

відстеження ситуації агресором на автошляхах в режимі онлайн;

можливість визначати місце роботи/проживання користувачів, у тому числі військовослужбовців та працівників підприємств критичної інфраструктури;

накопичення персональних даних та іншої особистої інформації громадян України;

побудова і постійне оновлення деталізованих мап міст включно з поверховими планами будівель;

здійснення збору інформації за рахунок тисяч користувачів, які встановили та досі використовують зазначені мобільні застосунки.

Минулого тижня ЄБА звернулась з відповідним листом до Секретаря Ради Безпеки і Оборони України Олексія Данілова з проханням звернути увагу на ситуацію що склалась, детально проаналізувати можливі ризики та відповідним чином відреагувати на цю проблему.