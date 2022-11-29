Влада Києва доручила злити воду із систем опалення у випадку аварійного відключення тепла

Обслуговуючі компанії столиці мають бути готові вжити негайних заходів для збереження будинкових систем теплопостачання у випадку аварійного відключення теплопостачання в умовах зниження температури повітря.

Відповідну інструкцію оприлюднила Київська міська держадміністрація (КМДА).

"У зв’язку з суттєвим похолоданням у столиці, на випадок виникнення надзвичайної ситуації внаслідок ворожих атак, кожна обслуговуюча компанія повинна бути готова в негайному порядку вжити технічних заходів, аби не дозволити будинковій системі теплопостачання вийти з ладу чи заморозитись у випадку тимчасового аварійного відключення тепла", – наголошується у повідомленні.

Згідно із інструкцією, у такому випадку на період ремонтних робіт, необхідних для відновлення постачання тепла, відповідальні особи обслуговуючої компанії зобов’язані злити (здренувати) воду в опалювальних системах, за умови, коли температура опустилась до мінус 3 і нижче градусів за Цельсієм.

У ній наголошується, що у разі перебоїв зі зв’язком і неможливості узгодити дії з теплопостачальною компанією, рішення про злиття води в будинку приймає відповідальна особа обслуговуючої компанії самостійно та оперативно.

"Ця інформація як керівництво до дії стосується всіх обслуговуючих компаній, незалежно від форми їх власності чи форми управління будинком, в тому числі ОСББ, ЖБК. Ми проходимо цей опалювальний сезон в надзвичайно складних умовах і повинні бути готові реагувати на можливі виклики чітко й швидко, щоб не допустити поломок в системі. У додатку – покрокова інструкція для посадових осіб, які відповідальні за виконання технічних заходів у разі потреби", – повідомив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.