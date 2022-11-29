Через "Дію" вже надійшло 300 тисяч заявок про знищене та пошкоджене майно
На сьогодні через "Дію" отримано 299,64 тис. заявок про знищене та пошкоджене майно українців внаслідок російської збройної агресії. Загальна площа збитків – 20,72 млн квадратних метрів житла.
Про це повідомила народна депутатка Олена Шуляк.
За її словами, з одного лише тимчасово захопленого окупантами Маріуполя в "Дію" надійшло 47,41 тис. заявок про пошкодження та руйнування майже 3 млн квадратних метрів житла.
Як повідомила Шуляк, аби приховати наслідки своїх бомбардувань, окупанти почали зносити житлові будинки в історичному центрі Маріуполя та на його околицях.
"Але цього загарбникам виявилося замало, і вони почали прибирати будинки з карт російського "Яндексу". Ось так буває – на карті Google будинок на вулиці Азовстальській, 33, ще є, а в "Яндексі" та в реальності – його не існує", – додала вона.
Будь ласка, зачекайте...
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