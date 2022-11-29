Імпорт скрапленого газу в ЄС та Велику Британію за наступний рік зросте на 34%

До 2024 року обсяги імпорту скрапленого газу в Європейський Союз і Сполучене Королівство зростуть на 34%, або на 192 млн кубометрів на день, порівняно з 2021 роком.

Про це повідомляє EIA з посиланнім на дані Міжнародної групи імпортерів скрапленого природного газу (GIIGNL), передає enkorr.

Як зазначається, розширення імпортних або регазифікаційних потужностей становитиме 150 млн кубометрів на добу до кінця наступного року й зросте ще на 42,5 млн кубометрів на добу до кінця 2024 року.

Згідно з даними GIIGNL, потужності з регазифікації скрапленого газу в ЄС і Великій Британії за останні 10 років зросли лише на 79 млн кубометрів на добу (16%): з 496 млн кубометрів на добу в 2012 році до 572 млн кубометрів на добу на кінець 2021 року.

Читайте також: Витрати країн ЄС на боротьбу з енергокризою та зростанням тарифів перевищили 700 мільярдів євро

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року і скорочення імпорту природного газу з Росії трубопроводами європейські країни відновили розробку раніше неактивних проєктів регазифікації.

Багато нових проєктів регазифікації в Європі можна розробити відносно швидко шляхом оренди плавучих установок для зберігання і регазифікації (FSRU) та будівництва трубопроводів для транспортування регазифікованого природного газу до сполучних трубопроводів на суші. Інші проєкти регазифікації в Європі розширять потужності на існуючих наземних терміналах і впровадять модернізацію для збільшення пропускної спроможності існуючих терміналів.

Регазифікаційні термінали, які зараз будуються в семи країнах ЄС, можуть додати додаткових 100 млн кубометрів на добу нових потужностей до кінця 2023 року.