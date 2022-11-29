McDonald’s у Казахстані тимчасово закрив ресторани через припинення поставок із Росії, – Reuters

McDonald’s у Казахстані був змушений тимчасово закрити свої ресторани після розриву зв’язків ыз російськими компаніями та через вичерпання запасів.

Про це повідомили Reuters три джерела, обізнані з ситуацією.

Справа висвітлює проблеми з постачанням, з якими зіткнулися багато казахстанських компаній після вторгнення Росії в Україну та західних санкцій проти Москви, які послідували за цим. Головним торговельним партнером Казахстану є сусідня Росія.

"Наш ліцензіат McDonald's у Казахстані тимчасово закрив усі свої ресторани через проблеми з місцевим постачанням. Ми працюємо разом, щоб якомога швидше відновити роботу", – повідомив речник корпорації McDonald's у США Джо ЛаПайл.

Так, Food Solutions, казахстанська компанія-ліцензіат, оголосила про закриття 17 листопада, посилаючись на "проблеми з місцевим постачанням". Також компанія почала шукати постачальників в інших країнах, оскільки перестала купувати російську продукцію.

За останні шість років McDonald's став головним гравцем на ринку швидкого харчування Казахстану, розширивши свою мережу до 24 ресторанів.

Інше джерело повідомило, що в останні місяці компанії довелося скоротити меню. Також стало відомо, що закінчуються пакувальні матеріали, імпортовані з Росії.

Ліцензіат зараз очікує поставок від інших постачальників і планує знову відкрити свої ресторани в грудні.

Marr Russia, один із російських постачальників казахстанської компанії, заявив, що ніколи не працював безпосередньо з McDonald's, натомість співпрацюючи зі своїм казахстанським логістичним партнером HAVI. Тому він не може сказати, чи припинилися продажі в Казахстан, додав він.

Віце-прем'єр-міністр Казахстану Серік Жумангарін, відповідаючи на питання про McDonald's на брифінгу, сказав, що не може розкрити причини його тимчасового закриття, і додав, що уряд допомагає компанії локалізувати свої поставки.