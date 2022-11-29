Норвегія посилить захист підводних комунікаційних кабелів для видобутку нафти та газу

Норвегія активізує заходи щодо забезпечення збереження підводних комунікаційних кабелів та іншої інформаційної інфраструктури, необхідної для видобутку нафти та газу.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Інтерфакс-Україна.

"Норвезький уряд заявив, що підводні комунікаційні кабелі – це важлива частина інформаційної інфраструктури для об'єктів нафтової та газової промисловості, розташованих у морі, і нові заходи покращать послуги зв'язку, допоможуть запобігти можливим загрозам і реагувати на них", – пише агентство.

В Осло зазначили, що направлять додатково $4,3 млн на придбання обладнання, яке дозволить відстежувати загрози для підводних кабелів та отримувати відомості про їхні найважливіші ділянки. Крім того, влада закупить обладнання, яке визначатиме неполадки в роботі супутникових систем, включно з GPS, у районі норвезького континентального шельфу.

Нагадаємо, 26 вересня на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" було виявлено витоки газу. Пізніше оператор "Північного потоку" повідомив про руйнування, які відбулися в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів "Північний потік-1" та "Північний потік-2", та мають "безпрецедентний характер".

Як повідомлялося, поліція Данії заявила, що попереднє розслідування пошкоджень двох ниток газопроводу "Північний потік" у данській частині Балтійського моря свідчить, що витоки газу були спричинені потужними вибухами. Поліція Швеції також знайшла підтвердження вибухів на газопроводах системи "Північний потік".

В ЄС офіційно не звинувачували Росію у причетності до організації вибухів на газогонах, однак не відкидали такої можливості.

Своєю чергою російський президент Владімір Путін називав бенефіціарами диверсій на "Північних потоках" США, Україну та Польщу, перед цим він звинувачував у підриві цих газогонів "англосаксів". Росія також викликала дипломатів Німеччини, Данії та Швеції через недопуск її представників до розслідування диверсій на газопроводах "Північного потоку". Згодом Росія звинуватила Велику Британію у підривах на "Північних потоках".