Українські біженці в Польщі з березня наступного року будуть платити за проживання
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький оголосив про зміни умов приймання біженців з України, відповідно до яких їхнє проживання у колективних закладах розміщення з березня 2023 року стане платним.
Про це повідомляє Польське радіо.
Моравєцький заявив, що польський уряд працює над покращенням забезпечення допомоги на тлі можливої другої хвилі біженців
Положення передбачають, що подання заявки на номер PESEL громадянами України, які приїхали до Польщі після російського нападу 24 лютого, буде обов’язковим. Біженцям, які отримають номер PESEL і покинуть Польщу, цей номер буде заморожено.
Моравєцький заявив, що поправка також має на меті забезпечити кращу допомогу на тлі можливої другої хвилі біженців.
Поправка передбачає, що з 1 березня наступного року буде введена оплата для тих біженців, які перебувають у колективних закладах розміщення більше 120 днів. Спочатку біженці з України покриватимуть 50% вартості проживання, через кілька місяців – 75%.
Цей обов’язок не поширюватиметься, зокрема, на людей з інвалідністю, дітей, вагітних жінок, осіб пенсійного віку та осіб, які піклуються про щонайменше трьох дітей.
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В Україні важко бо йде війна а за кордоном також не дуже легко бо за все треба платити.
Я в Україні і служу Україні, на відміну від тебе сцикун!
Взагалі логічно було б випускати з країни лише тих, чиї мужики в ЗСУ