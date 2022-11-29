Українські біженці в Польщі з березня наступного року будуть платити за проживання

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький оголосив про зміни умов приймання біженців з України, відповідно до яких їхнє проживання у колективних закладах розміщення з березня 2023 року стане платним.

Про це повідомляє Польське радіо.

Моравєцький заявив, що польський уряд працює над покращенням забезпечення допомоги на тлі можливої ​​другої хвилі біженців

Положення передбачають, що подання заявки на номер PESEL громадянами України, які приїхали до Польщі після російського нападу 24 лютого, буде обов’язковим. Біженцям, які отримають номер PESEL і покинуть Польщу, цей номер буде заморожено.

Моравєцький заявив, що поправка також має на меті забезпечити кращу допомогу на тлі можливої ​​другої хвилі біженців.

Поправка передбачає, що з 1 березня наступного року буде введена оплата для тих біженців, які перебувають у колективних закладах розміщення більше 120 днів. Спочатку біженці з України покриватимуть 50% вартості проживання, через кілька місяців – 75%.

Цей обов’язок не поширюватиметься, зокрема, на людей з інвалідністю, дітей, вагітних жінок, осіб пенсійного віку та осіб, які піклуються про щонайменше трьох дітей.