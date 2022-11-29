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Новини Війна
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Українські біженці в Польщі з березня наступного року будуть платити за проживання

моравецкий

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравєцький оголосив про зміни умов приймання біженців з України, відповідно до яких їхнє проживання у колективних закладах розміщення з березня 2023 року стане платним.

Про це повідомляє Польське радіо.

Моравєцький заявив, що польський уряд працює над покращенням забезпечення допомоги на тлі можливої ​​другої хвилі біженців

Положення передбачають, що подання заявки на номер PESEL громадянами України, які приїхали до Польщі після російського нападу 24 лютого, буде обов’язковим. Біженцям, які отримають номер PESEL і покинуть Польщу, цей номер буде заморожено.

Моравєцький заявив, що поправка також має на меті забезпечити кращу допомогу на тлі можливої ​​другої хвилі біженців.

Поправка передбачає, що з 1 березня наступного року буде введена оплата для тих біженців, які перебувають у колективних закладах розміщення більше 120 днів. Спочатку біженці з України покриватимуть 50% вартості проживання, через кілька місяців – 75%.

Цей обов’язок не поширюватиметься, зокрема, на людей з інвалідністю, дітей, вагітних жінок, осіб пенсійного віку та осіб, які піклуються про щонайменше трьох дітей.

Автор: 

біженці (721) Польща (2466)


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Топ коментарі
+12
Пора до роботи ! А як ви хотіли ?! До смерті на халявних бабках польських платників податків жити ?!
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29.11.2022 21:18 Відповісти
+7
Просто через чотири місяці після прибуття тим, хто може працювати, пропонують нормальну роботу (на рівних з поляками). Роботи вистачить усім, хто хоче працювати.
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30.11.2022 01:06 Відповісти
+4
Не подбається у Польщі, вертайте в Україну... У ЗСУ і гроші заробите, і будете мати де жити, і їсти дадуть, і одягнуть, обують
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29.11.2022 21:32 Відповісти
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Ось вам і допомога -БЕЗКОШТОВНО НІЧОГО НІКОЛИ НЕ БУВАЄ. Ті хто виїхав за кордон повинні тепер працювати а не чекати що інша країна буде їх забезпечувати.
В Україні важко бо йде війна а за кордоном також не дуже легко бо за все треба платити.
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29.11.2022 20:26 Відповісти
Пора до роботи ! А як ви хотіли ?! До смерті на халявних бабках польських платників податків жити ?!
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29.11.2022 21:18 Відповісти
Якщо ти вже такий "крутий" бандерівець,то приїдь,посиди на халявних бабках...В людей може квартиру розбомбив кацап,а "патріот" "допоміг", все що залишалося-винести з розбитого обістя.А ні в ЗСУ ні в ТРО не беруть-чекай в резерві.Життєві обставини у всіх різні.Легше всього образити знедолену людину...
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30.11.2022 11:12 Відповісти
"Знедолений", морду закрий і вертай в Україну, сцикло!
Я в Україні і служу Україні, на відміну від тебе сцикун!
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30.11.2022 20:32 Відповісти
Зеленський має все оплатити. І шашлики як бонус
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29.11.2022 21:29 Відповісти
Не подбається у Польщі, вертайте в Україну... У ЗСУ і гроші заробите, і будете мати де жити, і їсти дадуть, і одягнуть, обують
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29.11.2022 21:32 Відповісти
Люто плюсую!
Взагалі логічно було б випускати з країни лише тих, чиї мужики в ЗСУ
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29.11.2022 21:38 Відповісти
Тут не дописали, а помощь параллельно какая то выплачивается?
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29.11.2022 21:57 Відповісти
Просто через чотири місяці після прибуття тим, хто може працювати, пропонують нормальну роботу (на рівних з поляками). Роботи вистачить усім, хто хоче працювати.
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30.11.2022 01:06 Відповісти
ніхто там роками не сидить у цих центрах біженців,за рік можна спокійно знайти собі роботу і навіть знімати собі житло самостійно,та й більшість зараз по статистиці заїзжають у Польщу транзитом,усі чомусь масово зараз у Німеччину їдуть
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30.11.2022 10:52 Відповісти

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