США не планують передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot, – Пентагон (оновлено)

Один із високопоставлених чиновників із питань оборони США заявляв, що країна розглядає можливість відправки в Україну системи протиракетної оборони Patriot для підтримки можливостей протиповітряної оборони проти атак Росії. Водночас у Пентагоні цю інформацію спростували.

Як писав CNN, із посиланням на слова чиновника із питань оборони США, "усі можливості розглядаються".

"Patriot – це один із засобів протиповітряної оборони, який розглядається", – додав він.

Водночас речник Міноборони США Пет Райдер заявив, що Пентагон зараз не планує постачати системи Patriot зі США Україні, передає "Голос Америки".

"Протиповітряна оборона лишається головним пріоритетом для Міноборони США та міжнародної спільноти, коли йдеться про підтримку України. Що ж стосується батарей Patriot зі США – зараз ми не плануємо постачати батареї Patriot до України", – сказав посадовець.

Під час брифінгу Райдера запитали, чи буде США відігравати будь-яку роль, якщо союзник США вирішить надіслати Києву свою систему Patriot.

"Я не хочу говорити від імені інших країн, але це суверенне рішення держав. Оскільки це також стосується країн НАТО, то я припускаю, що це також буде частиною обговорення альянсу. Знову ж таки, ми будемо продовжувати тісно співпрацювати з міжнародним співтовариством, щоб визначити, якими є оборонні потреби України, і задовільнити їх", – відповів Райдер.

Зенітно-ракетний комплекс Patriot (Patriot розшифровується як Phased Array Tracking Radar to Intercept of Target) призначений для протидії та знищення балістичних ракет малої дальності, сучасних літаків і крилатих ракет.

Раніше повідомлялося, що США виділять $53 млн на підтримку електроенергетичної системи України. Фінансування піде на "придбання важливого електромережевого обладнання", яке "швидко буде доставлено в Україну в екстреному порядку, щоб допомогти українцям пережити зиму".