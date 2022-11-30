Пентагон не платить за обслуговування Starlink в Україні

Міністерство оборони США досі не платило за обслуговування систем супутникового зв’язку Starlink, наданих Україні Ілоном Маском.

Про це заявив під час брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

"Міністерство оборони Сполучених Штатів не проводило жодних платежів компанії Starlink за її системи та можливості, які Starlink надає Україні", – відповів він на запитання, хто платить за обслуговування цих систем в Україні – Ілон Маск чи американське військове відомство.

Водночас Райдер повідомив, що міноборони США продовжує обговорювати можливість включення SpaceX до наявної системи супутникових комунікацій в Україні, які забезпечуються Пентагоном.

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У вересні SpaceX надіслала листа до Пентагону з проханням забрати на себе фінансування роботи Starlink в Україні, оскільки більше не має можливості оплачувати їх роботу самостійно. Після того Маск підтвердив, що компанія дійсно хоче відмовитися від фінансування послуг супутникової мережі Starlink для України. Утім, згодом він передумав та заявив, що SpaceX все ж продовжить її фінансувати.