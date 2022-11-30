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Новини
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Пентагон не платить за обслуговування Starlink в Україні

starlink

Міністерство оборони США досі не платило за обслуговування систем супутникового зв’язку Starlink, наданих Україні Ілоном Маском.

Про це заявив під час брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер, передає Укрінформ.

"Міністерство оборони Сполучених Штатів не проводило жодних платежів компанії Starlink за її системи та можливості, які Starlink надає Україні", – відповів він на запитання, хто платить за обслуговування цих систем в Україні – Ілон Маск чи американське військове відомство.

Водночас Райдер повідомив, що міноборони США продовжує обговорювати можливість включення SpaceX до наявної системи супутникових комунікацій в Україні, які забезпечуються Пентагоном.

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У вересні SpaceX надіслала листа до Пентагону з проханням забрати на себе фінансування роботи Starlink в Україні, оскільки більше не має можливості оплачувати їх роботу самостійно. Після того Маск підтвердив, що компанія дійсно хоче відмовитися від фінансування послуг супутникової мережі Starlink для України. Утім, згодом він передумав та заявив, що SpaceX все ж продовжить її фінансувати.

Автор: 

Пентагон (87) США (4998) Маск Ілон (399) Starlink (113)


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Топ коментарі
+1
процесс пойдет, если продаст Старлинк русским.... надо платить и не умничать, в сентябре понизил со 120 до 60, терминал в Польше стоит 650 евро... для государства то пшик, а не суммы во время войны...
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30.11.2022 14:26 Відповісти
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Достаточно Маска насадить на бутылку - и процесс пойдет!

Этот "бизнесьмен" заплатит $44 МИЛЛИАРДА за говно-твиттер, при этом плачется что старлинкив Украине принесли $80 млн убытков - это 0,001% от суммы покупки Твиттера Утоптал бы Твиттер еще на ярд - они бы подвинулись - этого хватило бы покрыть убытки в Украине за следующие 12,5 лет

и кстати - $80 млн - это он посчитал по $1000 в месяц с одного терминала, при то что абонплата стоит $60 (уже поднял до $75) в месяц!
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30.11.2022 13:59 Відповісти
процесс пойдет, если продаст Старлинк русским.... надо платить и не умничать, в сентябре понизил со 120 до 60, терминал в Польше стоит 650 евро... для государства то пшик, а не суммы во время войны...
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30.11.2022 14:26 Відповісти
Так плати и не умничай, Коля! Если конечно тебе есть чем "умничать" (жирный кацапский маркер у тебя на лбу)
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30.11.2022 22:58 Відповісти
Ну давай посади. Садилка выросла? И мозги заодно?. Кстати, у тебя есть гроши шоб за Старлинки платить. А то фигвамы мы крутить научились. Ели "неправильный" Маск перестанет платить( вероятность чего не равна 0), платить придется бюджету Украины, котрый на 30 процентов из кредитов, на 30 процетов из западной помощи.
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30.11.2022 16:33 Відповісти
Поверь, садилка такая что и на тебя хватит, чучело чешское!

Макс не заплатил НИ КОПЕЙКИ за Старлинки в Украине!

Все оплачено Госдепом и Евросоюзом!

Про кредиты не волнуйся, кацап! Тебе их отдавать в любом случае, а не Украине!
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30.11.2022 22:57 Відповісти
Ох какой говорливый, хотя и и имбецил. Чуня, тебя спрашивают, гроши у тебя есть балаболка, что бы оплачивать связь на фронте? Или только язык отрастил?
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30.11.2022 23:09 Відповісти
Мяя чуня тебе в рот не влезет, чмо лишнехромосомное! Грошей у меня стоко, что хватит ими тебя нафаршировть через все отверстия Всосал, чучело набутылочное?
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30.11.2022 23:16 Відповісти
Имбецил. Ты хоть зенки иногда протирай, да новости на Цензоре читай.



30.11.22 08:54 1 706



США ще не платили за обслуговування Starlink в Україні, - Пентагон. Ты хоть поняло, что написано-США ЩЕ НЕ ПЛАТИЛИ за обслуговування Старлінку!!! Или ты думаешь, что "Госдеп" это какое то государство?
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30.11.2022 23:50 Відповісти
Ты настолько долбёб, что не знаешь разницы между Пентагоном и Госдепом?

Смотри, ***** лишнехромосомный , Маска уже ФБР на бутылку насаживает:

https://www.ft.com/content/a07ca1ae-9f9a-46ee-9457-27bb30e18ed2
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01.12.2022 03:34 Відповісти
Мундиаль Полиграфович, мы не обсуждаем кто кого садит или не садит, мы обсуждаем, КТО ПЛАТИТ ЗА СВЯЗЬ СТАРЛИНКА НА ФРОНТЕ. Так вот, дебил-кредит Пентагон заявил, что США в целом ( ни Пентагон ни Госдеп, про который ты тер, и никакая другая госорганизация) за связь Старлик в Украине -НЕ ПЛАТИТ!!! Тебе ясно, валянок? Пока за эту связь платит Маск. И даже таким дятлам как ты, должно быть понятно, что пока Маск платит за связь для фронта, все дятлы должны молчать и сопеть носом.
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01.12.2022 22:05 Відповісти

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