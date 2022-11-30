У Росії горіли резервуари з нафтопродуктами

У Брянській області в Росії горіли резервуари з нафтопродуктами.

Про це повідомив губернатор області Олександр Богомаз, передає Радіо Свобода.

"У Суражському районі відбувається горіння резервуарів із нафтопродуктами. На місці працюють пожежно-рятувальні розрахунки. Площа пожежі становить 1800 кв. м", – написав він у Telegram.

Інформації про постраждалих немає. Згодом Богомаз повідомив про локалізацію пожежі.

Причину займання місцева влада не повідомляє.

Як повідомлялося, 27 листопада в Іркутській області Росії на території Ангарської нафтохімічної компанії, найбільшому у Східному Сибіру нафтопереробному заводі, сталася пожежа. А 19 листопада у Всеволожському районі Ленінградської області в РФ на газозаправній станції стався вибух.