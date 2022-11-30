Німеччина надасть Україні 56 мільйонів євро на ремонт енергооб’єктів, а також 350 генераторів

Федеральний уряд Німеччини виділив Україні 56 млн євро для ремонту енергетичної інфраструктури. Також Німеччина передасть Україні 350 генераторів.

Про це повідомляє пресслужба німецького уряду за результатами телефонної розмови канцлера Німеччни Олафа Шольца та президента України Володимира Зеленського.

Зазначається, що Зеленський поінформував Шольца про наслідки російських авіаударів по цивільній та енергетичнійінфраструктурі.

Канцлер засудивросійські обстріли та запевнив Україну в подальшій підтримці.

"Федеральний уряд надав короткострокову фінансову допомогу для ремонту енергетичної інфраструктури в розмірі приблизно 56 млн євро, а Німеччина надає понад 350 генераторів", – йдеться у повідомленні.



Шольц також підтвердив незмінну підтримку Німеччини, зокрема у сфері протиповітряної оборони та відновлення інфраструктури.