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Новини
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"Приватбанк" підвищив ставки за депозитами у гривні. Вони у кілька разів нижчі інфляції

приватбанк

Із 1 грудня державний "Приватбанк" підвищує ставки за всіма основними видами депозитних вкладів у гривні.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Як зазначив член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, нові ставки діятимуть як для нових вкладів, так і для тих, що продовжуються на відповідні строки.

"Новий рівень ставок за депозитами дозволить нашим клієнтам отримувати більший дохід та додатковий захист заощаджень від інфляції", – наголосив він.

Відтепер вклади у "Приватбанку" на срок від 10 до 12 місяців приноситимуть 9% річних доходу, на строк від 6 місяців – 8% річних, а "короткі" тримісячні депозити – 7% річних.

Водночас найвигідніші умови банк пропонує вкладникам, які розмістять кошти на вклади терміном 18 та 24 місяців – для них ставка доходу складе 14% річних.

Також найвищу процентну ставку 14% річних встановлено по вкладах "Слава Героям" для військовослужбовців, що отримують через "Приватбанк" цільові виплати від держави.

Національний банк прогнозує, що інфляція за підсумками 2022 року складе 31%, а наступного року сповільниться до близько 20%.

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депозит (435) ставки (218) Приватбанк (1788)


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цей банк як був шахрайським при Бені Коломойському, так і лишився ним в державній власності.
9% за рік то просто смішно.. Багато банків ще влітку давали під 20% річних. І то звичайно ніяк не покривало інфляцію, але хоч щось вагоміше..
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30.11.2022 12:54 Відповісти
Знайдеться не мало Буратін, які віднесуть туди гроші.....На них і розрахунок.
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30.11.2022 13:10 Відповісти
Ну и смысл класть на депозит? Я не понимаю, облигации они выпускают в валюте под 16% минимум, да еще и на короткие сроки. А дать те же проценты гражданам на депозита - жаба давит, или и так заберут?
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30.11.2022 14:05 Відповісти
Високі ставки банку по депозитам говорять не про стабільність, а про недостаток ліквідності.
Банк в мінусах, тому й заохочує підвищенням відсотків.
Кладіть більше і набільший термін - а там... чи віслюк, чи падишах того...
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30.11.2022 15:09 Відповісти
Економіка рухнула. Про які проценти взагалі мова?
Їх же хтось має заробити!
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30.11.2022 15:57 Відповісти
Приватбанк-всегда был идиотским банком,но самым крупным,из за чего,об этом как правило не парятся,потому что привыкли.Конченее,по моему субъективному мнению,только Ощад и Тасскомбанк!
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30.11.2022 16:51 Відповісти
покладіть нам на депо а ми на них валюту купимо або облігації, собі 😁
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30.11.2022 17:53 Відповісти

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