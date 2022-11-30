"Приватбанк" підвищив ставки за депозитами у гривні. Вони у кілька разів нижчі інфляції

Із 1 грудня державний "Приватбанк" підвищує ставки за всіма основними видами депозитних вкладів у гривні.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Як зазначив член правління з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко, нові ставки діятимуть як для нових вкладів, так і для тих, що продовжуються на відповідні строки.

"Новий рівень ставок за депозитами дозволить нашим клієнтам отримувати більший дохід та додатковий захист заощаджень від інфляції", – наголосив він.

Відтепер вклади у "Приватбанку" на срок від 10 до 12 місяців приноситимуть 9% річних доходу, на строк від 6 місяців – 8% річних, а "короткі" тримісячні депозити – 7% річних.

Водночас найвигідніші умови банк пропонує вкладникам, які розмістять кошти на вклади терміном 18 та 24 місяців – для них ставка доходу складе 14% річних.

Також найвищу процентну ставку 14% річних встановлено по вкладах "Слава Героям" для військовослужбовців, що отримують через "Приватбанк" цільові виплати від держави.

Національний банк прогнозує, що інфляція за підсумками 2022 року складе 31%, а наступного року сповільниться до близько 20%.