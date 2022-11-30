Мільйони росіян не можуть платити за кредитами попри заяви Путіна про зниження рівня бідності
Росіяни перестали платити за майже 7 мільйонами позик, виданих мікрофінансовими організаціями (МФО), кількість прострочених кредитів продовжує активно зростати.
Про це пише російське інформагентство РБК з посиланням на дані Національного бюро кредитних історій (НБКІ) РФ.
За інформацією НБКІ, станом на кінець жовтня 2022 року загальна кількість активних позик на балансі російських МФО склала 16,1 млн штук. З них 43,1% – в позики з простроченням платежу на понад 90 днів, що стало рекордною часткою проблемних позик з часів пандемійної кризи. З серпня по жовтень кількість таких боргів зросла одразу на 1,5 мільйона або на 28,8%.
Директор з маркетингу НБКІ Олексій Волков зауважив, що якість виданих позик була відносно стабільною з літа 2020 року до кінця 2021 року, але цього року почало значно погіршуватися "на тлі загальної невизначеності" після початку повномасштабної війни з Україною.
Водночас президент РФ Владімір Путін на нараді з урядовцями у середу заявив про зниження рівня бідності у Росії. За його словами, за підсумками третього кварталу 2022 року рівень бідності у Росії становив 10,5%, порівняно із 11% у третьому кварталі 2021 року, пише Інтерфакс.
Як повідомлялося, Центробанк Росії раніше звернув увагу на значне зростання закредитованості позичальників МФО. За даними регулятора, понад 41% позик, виданих у другому кварталі 2022 року, припало на клієнтів, які віддають на погашення боргів понад 80% свого прибутку. Через це Центробанк РФ обмежив видачу незабезпечених споживчих кредитів росіянам місцевими банками та мікрофінансовими організаціями.
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за такую сумму у них даже дело не открывают, просто банки ставят в черный список и все.
на какие то вещи или недвижимость, не получится не платить.
ибо заберут назад, тот же телек или машину, а уж квартиру с удовольствием, ибо цены на недвижку не падают со временем.
але ж наші люди в такій самі сраці.....
чому про це не пишуть
редакція , а яка кредитна політика в ЕС ? Чому не пишите ?
а в ЕС ПРОЦЕНТ ЗА КРЕДИТ в евро 0-5% РІЧНИХ ‼️‼️‼️
ЧЕКАЕМО вступ України в ЕС
всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!
ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
до чого ця новина??