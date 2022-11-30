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Новини
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Мільйони росіян не можуть платити за кредитами попри заяви Путіна про зниження рівня бідності

рубли

Росіяни перестали платити за майже 7 мільйонами позик, виданих мікрофінансовими організаціями (МФО), кількість прострочених кредитів продовжує активно зростати.

Про це пише російське інформагентство РБК з посиланням на дані Національного бюро кредитних історій (НБКІ) РФ.

За інформацією НБКІ, станом на кінець жовтня 2022 року загальна кількість активних позик на балансі російських МФО склала 16,1 млн штук. З них 43,1% – в позики з простроченням платежу на понад 90 днів, що стало рекордною часткою проблемних позик з часів пандемійної кризи. З серпня по жовтень кількість таких боргів зросла одразу на 1,5 мільйона або на 28,8%.

Директор з маркетингу НБКІ Олексій Волков зауважив, що якість виданих позик була відносно стабільною з літа 2020 року до кінця 2021 року, але цього року почало значно погіршуватися "на тлі загальної невизначеності" після початку повномасштабної війни з Україною.

Водночас президент РФ Владімір Путін на нараді з урядовцями у середу заявив про зниження рівня бідності у Росії. За його словами, за підсумками третього кварталу 2022 року рівень бідності у Росії становив 10,5%, порівняно із 11% у третьому кварталі 2021 року, пише Інтерфакс.

Як повідомлялося, Центробанк Росії раніше звернув увагу на значне зростання закредитованості позичальників МФО. За даними регулятора, понад 41% позик, виданих у другому кварталі 2022 року, припало на клієнтів, які віддають на погашення боргів понад 80% свого прибутку. Через це Центробанк РФ обмежив видачу незабезпечених споживчих кредитів росіянам місцевими банками та мікрофінансовими організаціями.

Автор: 

кредит (3337) путін володимир (1074) росія (14581) рубль (337)


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Топ коментарі
+7
Та і хер з ними .
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30.11.2022 15:22 Відповісти
+7
Повідомте, коли буде так новина "Мільйони росіян не можуть платити за кредитами, бо померли".
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30.11.2022 15:30 Відповісти
+4
Та якось пох.
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30.11.2022 15:23 Відповісти
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Та і хер з ними .
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30.11.2022 15:22 Відповісти
Ну тут хто зна. Адже скоро цим "кредиторам" запропонують закрити кредит "просто нємного повоєвав в Украине". І попруться ж і не один.
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30.11.2022 15:43 Відповісти
это скорее всего мелкие потребительские кредиты примерно до 200$
за такую сумму у них даже дело не открывают, просто банки ставят в черный список и все.

на какие то вещи или недвижимость, не получится не платить.
ибо заберут назад, тот же телек или машину, а уж квартиру с удовольствием, ибо цены на недвижку не падают со временем.
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30.11.2022 16:16 Відповісти
Та якось пох.
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30.11.2022 15:23 Відповісти
Та не зовсім. Кремлівське падло навмисно створює таку ситуацію, аби "стимулювати" мокшу йти на війну. Йдеш на війну - твої виплати по кредитах заморожуються.
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30.11.2022 15:40 Відповісти
Cудячи з останніх новин з Кислобздійні, нічого там не заморожують, а "мобіки" не позбавляються набраних кредитів і обов'язків по них платити.
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30.11.2022 15:44 Відповісти
за орків, так, глибоюо пох
але ж наші люди в такій самі сраці.....
чому про це не пишуть
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01.12.2022 00:06 Відповісти
Про це пише російське інформагентство https://www.rbc.ru/finances/30/11/2022/6385ec809a794720f51f060c РБК Джерело: https://biz.censor.net/n3384003

редакція , а яка кредитна політика в ЕС ? Чому не пишите ?

а в ЕС ПРОЦЕНТ ЗА КРЕДИТ в евро 0-5% РІЧНИХ ‼️‼️‼️

ЧЕКАЕМО вступ України в ЕС
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30.11.2022 15:29 Відповісти
Повідомте, коли буде так новина "Мільйони росіян не можуть платити за кредитами, бо померли".
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30.11.2022 15:30 Відповісти
В среднем это 80 млн кг. мяса. Неплохой фарш выйдет.
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30.11.2022 15:31 Відповісти
И даже больше.
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30.11.2022 15:32 Відповісти
Зниження бідності як каже ПУТЛЕР в Росії але -кредити беруть а виплачувати не можуть
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30.11.2022 15:35 Відповісти

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30.11.2022 15:36 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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30.11.2022 15:57 Відповісти
Мільйони срассіян до одного місця. Раби.
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30.11.2022 15:43 Відповісти
плювати треба на раZZіян, раSSію та путіних з його бандою....і все буде Добре!!

до чого ця новина??
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30.11.2022 15:52 Відповісти
для ***** це - добра новина. Чим більше голодних і жебраків, обвішаних кредитами, тим більше потенційних рекрутів.
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30.11.2022 16:04 Відповісти
Мені насрати на 140 млн кацапів,!!!
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30.11.2022 18:43 Відповісти
Пока что я вижу ситуацию иначе...я уже не могу не в состоянии платить по кредитам в Польше....
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30.11.2022 23:39 Відповісти
Єдиний вихід - зігнити масклю в Україні
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01.12.2022 06:37 Відповісти

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