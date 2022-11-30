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Новини
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Гетманцев пропонує зняти з бізнесу зобов’язання працевлаштування осіб з інвалідністю на час війни

інвалідність

Голова профільного парламентського комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пропонує звільнити бізнес на час воєнного стану від обов’язку створення та утримання робочих місць для осіб із інвалідністю та передати його державі.

Про це Гетманцев написав у Telegram.

"До сьогоднішнього дня, попри війну, на бізнес покладається обов‘язок щодо створення та утримання робочих місць для осіб із інвалідністю. За невиконання – діє штраф. Ми можемо довго дискутувати про необхідність такої норми у мирний час, але безсумнівно під час війни ми повинні звільнити бізнес від виконання цього обов’язку, який фактично є додатковим податком", – написав Гетманцев.

В умовах воєнного стану відповідальність за утримання осіб з інвалідністю має взяти на себе держава.

"Запропоную колегам зупинити дію відповідної норми на військовий час", – зазначив Гетманцев.

Відповідно до закону, підприємства щорічно сплачують санкції у розмірі середньої річної заробітної плати (для підприємств, на яких 4% робочих місць призначені для осіб з інвалідністю) або половину середньої річної заробітної плати (для підприємств, на яких працює до 15 осіб) за кожне не зайняте але призначене для осіб з інвалідністю місце.

Автор: 

робота (921) інвалідність (95) Гетманцев Данило (515)


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Топ коментарі
+8
живи пока, гнида....
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30.11.2022 16:11 Відповісти
+8
Гетьманцев.... Кацап???!
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30.11.2022 16:13 Відповісти
+7
А воно буде годувати інвалідів , ***** ?
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30.11.2022 16:56 Відповісти
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живи пока, гнида....
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30.11.2022 16:11 Відповісти
Гетьманцев.... Кацап???!
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30.11.2022 16:13 Відповісти
***** гнойный. Зебиляра наверное?
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30.11.2022 16:41 Відповісти
Таке враження,що воно з ранку просинається і думає,ну ігорний бізнес податкі зменшуємо,а ще ооооо! Треба таку фішку...то лікарняні тепер пенсійний фонд сплачує,то ще якась х....
Підприємства оформлювали інвалідів і всі були при грошах....тепер ні перші ні другі не будуть мати ні гроші,ні пільгі....
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30.11.2022 16:52 Відповісти
А воно буде годувати інвалідів , ***** ?
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30.11.2022 16:56 Відповісти
Ти паскуда блокування припини. Дайте людям працювати . Шо тобі ті інваліди зробили? Тебе вже давно пора інвалідом зробити.
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30.11.2022 16:59 Відповісти
ГТМ-ПНХ!!! УРОД
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30.11.2022 17:09 Відповісти
П...р нехай скаже як головному бухгалтеру у відпустку піти на 24 дні???
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30.11.2022 17:11 Відповісти
Бізнес давно пропоную цього "умніка" зняти ...
"Тішить" що держава....поясніть цьому йолопу що держава НЕМАЄ власних грошей....це гроші бізнесу (громадян)
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30.11.2022 17:21 Відповісти
а еще всех их всех можно в поликлинику сдать, для опытов. дебилы. сейчас столько молодых мужчин с инвалидностью будет... самое время бизнесу обеспечить их работой. наоборот нужно увеличивать квоты для инвалидов, а не убирать их
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30.11.2022 17:23 Відповісти
Гетьманцев каліка!
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30.11.2022 17:24 Відповісти
в якому сенсі ? розумовому ?
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30.11.2022 18:44 Відповісти
чесно кажучи це атавізм - норма 4% на підприємстві. Ви ще спробуйте знайти тих інвалідів на всі підприємтсва. А штрафи за недотримання там ого-го. Це я вам як работодавець кажу. І саме цікаве, що далеко не всі інваліди палають бажанням працювати, а деякі можуть просто тупо пити з тебе кров (маю досвід)
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30.11.2022 17:39 Відповісти
заохочувати треба а не карати за невиконання абсолютно дибільної норми
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30.11.2022 17:40 Відповісти
Проопоную- Гетьманцева перевести в розряд інвалідів, звільнити з Держслужби і хай шукае согбі роботу- в Україні, ніяких виїздів за кордон.
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30.11.2022 17:55 Відповісти
ну, треба його інвалідом зробити, задля справедливості
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30.11.2022 18:48 Відповісти
Дешевше вийде, якщо позвільняти з Верховної Ради та інших держустанов моральних і розумових інвалідів від, так званих, слуг народу, одним з яскравих представників яких є сам гетьманцев!
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30.11.2022 18:35 Відповісти
А яким чином вони там опинилися?
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30.11.2022 19:28 Відповісти

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