Польський нафтопереробний гігант Orlen домовився про імпорт нафти із Саудівської Аравії
Саудівська державна нафтова компанія Saudi Aramco та польський енергетичний концерн PKN Orlen підписали угоду про продаж нафти, відповідно до якої саудівська сторона покриватиме приблизно 45% потреб польського концерну в сировині.
Як повідомила саудівська компанія, Aramco також закрила ряд угод із PKN Orlen, пов'язаних із поглинанням Lotos SA, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Зокрема, йдеться про угоду щодо придбання 30% Гданського НПЗ потужністю переробки 210 тис. барелів нафти на добу.
Saudi Aramco також придбала у польського концерну 100% акцій пов'язаної з Гданським НПЗ оптової компанії (раніше – Lotos SPV 1) та 50% спільного підприємства з BP зі збуту авіаційного палива (раніше – Lotos-Air BP), що працює у семи аеропортах Польщі.
Також у релізі Aramco повідомляється про угоду PKN Orlen з Саудівською нафтохімічною компанією Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) про спільну розробку техніко-економічного обґрунтування потенційного нафтохімічного проекту у Гданську.
Зазначені угоди з Saudi Aramco – лише частина угод, які Orlen має намір закрити для виконання умов Європейської комісії з концентрації у зв'язку із поглинанням Grupa Lotos SA.
Зокрема, передбачається, що біопаливний бізнес польської групи – Lotos Biopaliwa – викупить компанія Rossi Biofuel Zrt (входить до Envien Group, яка контролює активи з виробництва біопалива у Словаччині, Чехії, Угорщині, Швейцарії та Хорватії), логістичну компанію Lotos Terminale SA та бітум Lotos SPV 2 придбає польська Unimot Investments, а активи Lotos Paliwa (417 заправних станцій у Польщі) – угорська MOL, при цьому продавши польському концерну 144 заправні станції в Угорщині та 41 – у Словаччині.
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Як п овідомлялося, раніше польські енергоконцерни PGNiG й Orlen завершили злиття, таким чином вони ввійшли в число 150 найбільших компаній світу. Перед цим, у серпні 2022 року, польська нафтопереробна компанія PKN Orlen завершила злиття з Grupa Lotos.
Передбачалося, що в результаті інтеграції активів PKN Orlen, Energa group, Lotos і PGNiG річний виторг об'єднаної компанії складе близько 200 млрд злотих (близько 42,4 млрд євро), EBITDA ключових сегментів досягне близько 20 млрд злотих на рік. Основну частину операційного прибутку, як і раніше, приноситимуть основні сегменти бізнесу Orlen – нафтопереробка й нафтохімія, видобуток на рівні 70 млн б.н.е. забезпечить близько 20% прибутку, генерація електроенергії – 10% прибутку.
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