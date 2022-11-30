Польща збільшить видатки на оборону наступного року вдвічі – до 21 мільярда євро

У 2023 році на оборону планується витратити 3% ВВП Польщі, зокрема бюджет Міністерства національної оборони збільшиться з 58 мільярдів злотих (12,5 млрд євро) до 97,45 мільярда злотих (21 млрд євро).

Про це заявив заступник міністра національної оборони країни Войцєх Скуркєвич, повідомляє Польське радіо.

"Величезний стрибок. Цей стрибок необхідно використати для технічної модернізації Збройних Сил", – наголосив заступник міністра.

Войцєх Скуркєвич додав, що режими за східним кордоном Польщі непередбачувані, тому необхідно збільшити чисельність армії та модернізувати техніку Війська Польського. Посадовець нагадав, що польську армію також додатково озброюють.

"У 2018 році Військо Польське закупило перші батареї Patriot, якими вже оснащена наша армія, у 2019 році ми закупили літаки F-35, а за рік "хаймарси". На даний момент купуємо Abrams, співпрацюємо теж з корейською стороною і закуповуємо танки K2, гарматогаубиці K9, реактивні системи залпового вогню K239 Chunmoo", – розповів польський чиновник.

Читайте також: Країни НАТО мають збільшити видатки на оборону, – Столтенберг

Як повідомлялося, держбюджет України на 2023 рік передбачає доходи у сумі 1 330 млрд грн, видатки – 2 640 млрд грн. При цьому видатки на національну безпеку і оборону складуть близько половини всього бюджету – 1 141 млрд грн або 18,2% ВВП.

Дефіцит держбюджету планується на рівні 20,6% ВВП, його планується профінансувати за рахунок збільшення зовнішніх запозичень. У результаті прогнозний обсяг держборгу зросте до 6 423 млрд гривень.