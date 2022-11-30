Україна сподвається збільшити кількість інспекцій суден "зернової ініціативи" до 25 за добу

Міністерство інфраструктури України працює над збільшенням кількості інспекцій суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи.

Про це сказав заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков під час Інфраструктурного дня, організованого Європейською Бізнес Асоціацією, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми працюємо над тим, щоб, по-перше, збільшити кількість інспекцій мінімум до 25 на добу. Саме 25 інспекцій потрібні для того, щоб три порти працювали стабільно. По-друге: ще збільшити кількість інспекцій та додати до "зернової ініціативи" порти Миколаївського регіону. І по-третє: продовжити терміни щонайменше на рік", – сказав Васьков.

За його словами, зараз у рамках "зернової ініціативи" через інспекції в середньому за добу з початку листопада проходить 3,5 судна на вхід у порти і 3 – на вихід із портів. Це втричі менше від перевалочної спроможності трьох задіяних у "зерновій ініціативі" портів, підкреслив Васьков.

Водночас кількість інспекцій до 25 вважає можливим здійснити протягом місяця.

Крім того, Васьков повідомив, що Україні вдалося досягти збільшення експорту та імпорту через Дунайський регіон більш ніж у чотири рази.

"Тут ми маємо показник у середньому 55-60 тис. тонн на добу фактичну переробну здатність регіону, яка надалі лише збільшуватиметься", – заявив заступник міністра інфраструктури.