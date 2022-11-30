Росія анонсувала збільшення витрат на зброю наступного року у півтора раза

Росія збільшить оборонне замовлення у 2023 році у 1,5 раза.

Про це заявив міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу , пише місцеве видання "Коммерсант".

"Наступного року з урахуванням бюджетних коштів, що додатково виділяються, обсяг фінансування держоборонзамовлення збільшується практично в 1,5 разу. Це дасть можливість забезпечити з'єднання та військові частини постійної готовності озброєнням та технікою на рівні 97%", – сказав російський міністр.

Він розповів, що через війну в Україні та мобілізацію Міноборони РФ оптимізувало реалізацію чинних та пов'язаних нових держконтрактів.

Шойгу також повідомив, що зараз у п'яти з'єднаннях Ракетних військ стратегічного призначення (РВСП) забезпечено будівництво інфраструктури для розміщення нових ракетних комплексів.

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Як повідомлялося, за оцінкою української редакції Forbes, прямі військові витрати Росії за 9 місяців війни з Україною становлять приблизно $82 млрд, восени їх вартість зросла вдвічі – до щонайменше $10 мільярдів на місяць.

У тому числі Росія втратила 278 бойових літаків та 261 гелікоптер загальною вартістю близько $8 млрд. Водночас загальна вартість військових трофеїв Збройних Сил України оцінюється у майже $2 млрд, без урахування легкого озброєння і боєприпасів.