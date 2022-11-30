Австрії не вдалося заблокувати будівництво нових атомних блоків в Угорщині за кошти Росії

Європейський суд відмовився задовольнити клопотання Австрії, яка вимагала визнати неправомірною державну підтримку проєкту АЕС "Пакш-2" в Угорщині.

Рішення може бути оскаржено протягом 70 днів, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Єврокомісія погодила держпідтримку будівництва станції у 2017 році. Вже 2018 року це рішення виконавчої влади ЄС оскаржила в суді Австрія. Міністерство з питань стійкості та туризму Австрії стверджувало, що Єврокомісія не розглянула вплив проєкту на енергоринок, та й загалом Євросоюз не повинен дозволяти державну допомогу атомній енергії.

"Ядерна енергія не є ні стійкою формою енергопостачання, ні відповіддю на зміну клімату. Класифікація субсидій на будівництво об'єктів атомної енергетики як нешкідливих – це хибний сигнал енергополітики Європейської комісії", – йшлося в обґрунтуванні позиції австрійської сторони.

Один із аргументів Австрії у суперечці – той факт, що контракт на будівництво безпосередньо отримало російське АТ "НІАЕП" (потім було перейменовано на Інжинірингову компанію "АСЕ", яка надалі увійшла до складу АТ "Атомстройекспорт"), що, на думку позивача, порушувало правила про держзамовлення.

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Однак суд вирішив, що вибір підрядника, що передує рішенню про держпідтримку, не пов'язаний "нерозривно" з об'єктом підтримки. Тобто, можливий вибір іншого підрядника будівництва реакторів не змінив би "ні об'єкт підтримки", ні його бенефіціара – компанію "Пакш-2".

"Більше того, припустимо, що тендерна процедура могла б мати вплив на обсяг допомоги, що Австрія не довела, але цей фактор сам по собі не вплинув би на вигоду, яку відповідна підтримка надає для своїх одержувачів, а саме підтримку… двох нових реакторів", – йдеться у рішенні суду.

Як повідомлялося, наприкінці серпня Управління з атомної енергетики Угорщини видало дозвіл на проєкт "Пакш ІІ" – розширення атомної електростанції "Пакш", яким займатиметься російська держкорпорація "Росатом".

Вартість проєкту добудови АЕС "Пакш" – близько 12,5 млрд євро, його планується фінансувати за рахунок наданого Росією довгострокового кредиту у розмірі до 10 млрд євро.