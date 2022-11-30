Блінкен: НАТО та партнери передали Україні зброї на $40 мільярдів, ще більше – в дорозі

США разом із союзниками по НАТО та партнерами по G7 мають намір надалі нарощувати обсяги допомоги Україні, щоб позбавити президента Росії Путіна можливості тримати в заручниках решту світу.

Про це під час пресконференції в Бухаресті за підсумками дводенної зустрічі Північноатлантичної Ради на рівні міністрів закордонних справ, заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає Укрінформ.

"Ми посилимо нашу безпекову, гуманітарну та економічну підтримку для України. Союзники по НАТО й наші партнери вже надали Україні зброї на $40 млрд, і ще більше вже в дорозі. Сполучені Штати надали більше $19 млрд безпекової допомоги, і ще $15 млрд – у вигляді прямої економічної та гуманітарної підтримки. Ми також продовжуємо піднімати ціну війни для кремля та для тих, хто підтримує цю війну президента путіна. Ми вітаємо зусилля Європейського Союзу, який готує дев'ятий пакет санкцій, щоб зменшити спроможності Кремля до ведення своєї жорстокої війни", – сказав Блінкен.

Він нагадав: коли Росія почала посилювати атаки проти цивільної інфраструктури України, міністри закордонних справ G7 погодилися створити нову координаційну групу з метою поєднання зусиль із захисту українських енергетичних мереж, за прикладом процесу "Рамштайн", що дозволяє координувати зусилля союзників по НАТО та країн-партнерів у поставках озброєння для України.

"Учора ми зібрали цю групу тут, у Бухаресті. Я оголосив, що США виділять більше $53 млн, щоб надіслати в Україну необхідне обладнання, допомогти у стабілізації енергетичних мереж України та підтримати дієздатність українських енергетичних систем. Ми також направили запит до Конгресу на виділення $1,1 млрд для забезпечення енергетичного сектору України й Молдови, та для відновлення їх енергетичного постачання", – повідомив Блінкен.

Він нагадав, що США активно підтримують зусилля союзників із позбавлення залежності від російських енергоресурсів.

"Ми будемо вживати потужні та скоординовані дії, щоб президент Путін не міг перетворювати енергію на зброю та утримувати в заручниках решту світу. Навесні Європейський Союз має намір повістю відмовитися від російського природного газу. Сполучені Штати допомагають прискорити цей перехід. Ми поставили 53 млрд кубометрів LNG (cкрапленого газу) у цьому році для наших європейських друзів та союзників, що майже вдвічі більше, ніж торік. Ми хочемо побудувати для них міст у вільне майбутнє, вільне від російського впливу", – додав державний секретар США.