Шахраї крадуть Telegram-акаунти українців під виглядом програм і ботів про відключення світла

Шахраї, які під виглядом підписки на чат-бот Yasno або через програму, яка нібито повідомляє про новий графік відключення електроенергії, намагаються отримати доступ до особистих даних користувачів, зокрема, до Telegram-акаунту.

У Yasno підтверджують, що шахраї намагаються використовувати для крадіжки акаунтів користувачів чат-боти, які нібито повідомляють про відключення світла, проте не мають стосунку до компанії.

"Аферисти створили власні чат-боти, одягнули маску Yasno та почали намагатися отримати доступ до особистих даних населення, зокрема до їх телеграм-акаунтів. Просимо вас перевіряти лінки, які шеряться за межами наших офіційних соцмереж", – наголошують у компанії.

Згодом у популярних Telegram-каналах із сотнями тисяч підписників почали з’являтися повідомлення нібито про нову програму Yasno з графіками відключення електроенергії, які також містять ознаки шахрайства. Зокрема, таке повідомлення опублікував канал "Київ Оперативний", який має 340 тисяч підписників, та канал "Киевский движ" із 445 тис. підписників. У повідомленні невірно вказана назва сайту Yasno, а сама компанія не публікувала жодних офіційних повідомлень про запуск нового додатка.

За даними "Лабораторії цифрової безпеки", аналогічні спроби зламати акаунти українців зафіксовані під виглядом чат-боту ДТЕК.

Щоб убезпечити свої акаунти необхідно встановити двофакторну автентифікацію для входу у свій додаток. Це додатковий пароль, який вам необхідно буде ввести перед входом в акаунт на новому пристрої. Навіть якщо зловмисник отримає від вас код, він не зможе увійти в акаунт без додаткового паролю.

Якщо ви вже помітили якусь підозрілу активність у своєму акаунті, можна перейти у розділ "Налаштування" - "Пристрої", вилогінитись із усіх незнайомих або дуже старих сеансів, і після встановити двофакторний вхід.

Крім того, пам’ятайте, що офіційні графіки відключення можна подивитись тільки на офіційних сайтах ДТЕК і Yasno.