У Києві встановлять новорічну ялинку, гірлянди працюватимуть від генератора, – Кличко

Головна ялинка України буде встановлена на Софійській площі в центрі Києва та прикрашена енергозберігаючими гірляндами, що світяться від генератора.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко

"Головна ялинка країни буде штучною, 12 метрів у висоту, прикрашена енергозберігаючими гірляндами, які світитимуться від генератора", – написав Кличко.

Неподалік від генератора планують установити точки для підзарядки телефонів та інших гаджетів. Після свят бізнес, який надає генератор та забезпечить його роботу, обіцяє передати цей генератор військовим.

"Місто не витрачатиме коштів, новорічну красуню та прикраси для неї надасть бізнес та меценати. Оздоблена ялинка буде прикрасами минулих років. 1000 іграшок, а саме кулі синього та жовтого кольорів, а також 500 білих голубів надасть компанія "Глобал Декор". Верхівку ялинки прикрашатиме герб України", – додав Кличко.

Нижня частина ялинки буде оформлена стендами з прапорами країн, які допомагають Києву впоратися з викликами та наслідками війни.

Масових розважальних заходів, фудкортів, ярмарків, атракціонів на Софійській площі не буде.