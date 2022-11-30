ДБР повідомило про підозру заступнику голови Держдуми Бабакову, який пов’язаний із VS Energy (оновлено)

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) повідомили про підозру заступнику голови Держдуми РФ Олександру Бабакову, який голосував за злочинні "закони" про включення Запорізької та Херсонської областей разом із частиною Миколаївської області до складу РФ.

Як повідомляє пресслужба ДБР, про підозру Бабакову повідомлено у ході досудового розслідування, розпочатого за ч. 3 ст. 110 КК України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

Підозру заступник голови держдуми РФ Бабаков, який володіє однією з українських енергокомпаній отримав, на основі матеріалів СБУ.

"Слідчі ДБР встановили, що депутат і раніше підтримував у голосуваннях всі злочинні рішення, пов’язані з воєнними діями проти України та порушенням територіальної цілісності нашої держави. Результатом умисних дій російського депутата є численні людські жертви серед українських військовослужбовців та мирного населення, пошкодження і знищення об’єктів цивільної, критичної та військової інфраструктури в Україні", – зазначається у повідомленні.

Також ДБР вивчає матеріали щодо повідомлення про підозру іншим депутатам РФ, які ухвалюють рішення країни-агресора проти України.

Водночас слідчі ДБР "досліджують питання можливої причетності заступника голови Держдуми до діяльності групи компаній VS Energy, яка володіє об’єктами критичної інфраструктури на території України". Водночас у пресцентрі СБУ прямо називають Бабакова співвласником цієї компанії.

За даними СБУ, він разом з іншими особами є кінцевим бенефіціаром однієї з енергетичних компаній, яка працює в Україні. Зокрема, в її управлінні перебувають об’єкти енергетичної інфраструктури в Житомирській, Херсонській, Кіровоградській, Чернівецькій, Рівненській областях та Києві.

"І нещодавно Служба безпеки провела обшуки у згаданій компанії для упередження загроз енергетиці, оскільки саме ця галузь останнім часом стала пріоритетною мішенню для російських ракетних ударів", - йдеться в повідомленни СБУ.

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Як повідомлялося, 24 листопада працівники ДБР спільно зі співробітниками СБУ та прокурорами Офісу генпрокурора провели обшуки в енергетичній компанії VS Energy, яка володіє низкою українських обленерго.

11 листопада Печерський районний суд Києва наклав арешт на частки в українських підприємствах та цінні папери, кінцевими власниками яких є депутат Держдуми РФ Олександр Бабаков, член комітету Держдуми РФ з міжнародних справ Євгеній Гінер та так званий "злодій в законі" на призвісько Міша "Лужнецький" Міхаіл Воєводін.

Зокрема, арештовано частки в статутних капіталах п'яти компаній: АТ "Житомиробленерго" (95,54%), АТ "Херсонобленерго" (99,99%), ПрАТ "Кіровоградобленерго" (72,9%), АТ "Чернівціобленерго" (96,78%) та АТ "Рівнеобленерго" (93,24%). Цими частками в різних пропорціях володіють ТОВ "ВС Груп Менеджмент" та нідерландські "ВС Енерджі Інтернешнл Н.В." і Washington Holdings B.V., які об'єднанні в групу VS Energy.

Раніше президент Володимир Зеленський увів у дію два рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня, одним з яких санкції запроваджено і щодо Бабакова, Гінера та Воєводіна. Бабаков також перебуває під санкціями США та ЄС. У 2014 році він голосував за анексію Криму.

Зауважимо, що у червні Державному бюро розслідувань (ДБР) та Офісу генерального прокурора не вдалося забезпечити арешт акцій обленерго групи VS Energy, пов'язаної із заступником голови Держдуми РФ Олександром Бабаковим та його партнерами. У задоволенні відповідного клопотання відмовив Київський апеляційний суд, оскільки правоохоронці нібито не змогли довести звя'зок VS Energy з росіянами. Формально компанії групи оформлені на громадян країн ЄС, однак вони мають тісні зв'язки з бізнесом Бабакова і Гінера.

Енергетичні активи VS Energy в Україні до початку повномасштабного російського вторгнення знаходилися у процесі продажу групі ДТЕК Ріната Ахметова. Зокрема, у квітні 2021 року "ДТЕК Мережі" Ріната Ахметова уклало договір про придбання 24,5% акцій "Кіровоградобленерго" у VS Energy, а в серпні Антимонопольний комітет (АМКУ) розпочав розгляд справи про отримання "ДТЕК Мережі" контролю над цим обленерго. За даними телеграм-каналу "Монополіст", йдеться про придбання 100% акцій компанії за $80 млн.

Формально зараз до складу групи VS Energy входять "Херсон-", "Житомир-", "Кіровоград-", "Рівне-" та "Чернівціобленерго". "Київ-" та "Одесаобленерго" у 2019 році вже було продано групі "ДТЕК" Ахметова.