Google оголосила останні 25 українських стартапів для отримання грантів до $100 тисяч

Компанія Google визначила наступних 25 отримувачів грантів Google for Startups Ukraine Support Fund, які отримають до $100 тис. у бездольовому фінансуванні, а також програму менторської підтримки від Google, продуктову підтримку та кредити в Google Cloud.

Про це йдеться в блозі Google в Україні.

Як зазначається, у 2022 році сукупна вартість українських стартапів зросла втричі, і лише за три роки ця цифра збільшилась із 3 млрд євро до 23,3 млрд євро.

"У березні ми оголосили про створення Google for Startups Ukraine Support Fund – Фонду підтримки Google для стартапів в Україні – у розмірі $5 млн для підтримки технологічних компаній, заснованих в Україні, щоб вони могли продовжувати зміцнювати свою спільноту та закладати основу для повоєнного відновлення економіки. Крім того, ми запропонували українським стартапам підтримку менторів, нетворкінг і технічну підтримку, а також робочий простір у Google for Startups Campus у Варшаві", – сказано в повідомленні.

Так, компанії, які отримають підтримку в рамках Фонду підтримки Google для стартапів в Україні у 2022 році:

Adwisely – онлайн-інструмент для проведення цифрових рекламних кампаній, який допоможе збільшити дохід клієнтів;

Birb – додаток для оренди квартир, що дозволяє шукати найкращі пропозиції в улюблених районах користувача;

Book Box – бібліотечний сервіс для великих компаній, що забезпечує співробітникам доступ до книг і будь-яких матеріалів для читання;

DjookyX – платформа, що дозволяє музикантам продавати права на пісні та збирати кошти для подальшого розвитку своєї кар'єри;

Drug Cards – ефективне програмне забезпечення для автоматичного моніторингу медичної літератури;

Folderly – платформа на основі штучного інтелекту, що підвищує ефективність електронної пошти клієнтів;

Fuel Finance – фінансовий відділ у хмарі для стартапів;

Gradual – онлайн-платформа для спеціалістів із продажів, яка дозволяє їм розвивати свої професійні навички;

Happy Monday – зв'язує людей, які шукають роботу, з компаніями, які можуть підійти саме їм;

Jiffsy – мобільний маркетплейс для брендів повільної моди (slow fashion), який допомагає їм збільшити продажі;

Kycaid – онлайн-система перевірки особистості та управління відповідністю;

Mama Plant a Tree – цифровий сервіс, який дозволяє користувачам посадити дерево в один клік;

Mate Academy – ІТ-курси, адаптовані до потреб людей, які хочуть почати працювати в галузі технологій;

Mathema – онлайн-школа математики для учнів від дитячого садка до старшої школи;

NetHunt – система управління взаємовідносинами з клієнтами, розроблена для відділів продажів, інтегрована з Gmail і LinkedIn;

Numo – додаток для підтримки благополуччя та продуктивності дорослих із СДУГ;

Orderry – переводить місцеві підприємства з офлайн в онлайн, щоб зробити їх більш конкурентоспроможними;

PeopleForce – HR-програмне забезпечення для компаній для управління продуктивністю співробітників;

Pricer24 – платформа, яка надає брендам, дистриб'юторам та інтернет-магазинам ринкову аналітику;

RECEPTOR.AI – платформа на базі ШІ, що дозволяє фармацевтичним і біотехнологічним компаніям легше розробляти нові ліки;

Sorbsys – виробник дешевих і екологічно чистих карбонових батарей;

Stape – інструмент, який допомагає власникам сайтів і маркетологам відстежувати поведінку клієнтів;

Wantent – платформа на основі штучного інтелекту для вимірювання залучення аудиторії й тестування відеоконтенту на всіх етапах виробництва та розповсюдження;

Workee – простий конструктор сайтів, призначений для приватних репетиторів і фрілансерів;

YouControl – онлайн-сервіс аналізу ринку та перевірки юридичних осіб.

У Google також повідомили, що попередні 33 реципієнти з першої та другої груп Фонду підтримки Google для стартапів в Україні використали фінансування та підтримку для розширення свого бізнесу та досягнення кращих результатів.

"Хоча це й остання група отримувачів фінансування в рамках Фонду підтримки Google для стартапів в Україні, Google for Startups продовжить надавати всім 58 стартапам менторські сесії та технічну підтримку. Крім того, наступної весни усі стартапи будуть запрошені представити свої досягнення перед міжнародними інвесторами, партнерами та місцевою спільнотою стартапів", – додали в компанії.